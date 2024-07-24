«Хочется немного наслаждаться жизнью, а не только в зале сидеть». Сестры Аверины о тренерстве и Олимпийских играх

«Раньше всегда говорили, что не будем тренировать, а сейчас задумались»

— Вы очень здорово проводили мастер-класс в Академии художественной гимнастики «Небесная грация». Ранее у вас был тренерский опыт?

Арина: — Чисто как тренеры мы никогда не работали, а мастер-классы проводим по всей России уже третий год, поэтому такой опыт у нас есть. Но помогать тренерам, говорить ошибки девочкам, делать замечания — такое у нас впервые.

— Планируете стать тренерами?

Дина: — Вот тут мы теперь и задумались, да?

Арина: — Ну да, я всегда говорила: «Нет, я тренером не буду». Потому что должно было пройти время, хотелось отдохнуть немного от гимнастики. Не знаю, может быть, когда-нибудь время придет.

Дина: — Никогда не говори «никогда». Поживем — увидим. Неизвестно, как сложится жизнь. Возможно, и будем тренировать, но не сидеть с утра до вечера в зале, как это делали наши тренеры, как это делали мы, когда были гимнастками. Хочется все равно наслаждаться жизнью, а не только в зале сидеть.

Можно приезжать в свободный день, два-три раза в неделю, навещать гимнасток, что-нибудь им подсказывать или перед соревнованиями за неделю начинать работу и готовить девочек к стартам.

— Художественная гимнастика все больше и больше из вашей жизни уходит?

Арина: — Я бы так не сказала.

Дина: — Нет, художественная гимнастика никогда не уйдет, потому что мы участвуем в шоу: у Алины Маратовны и Алексея Немова.

Также у нас с Аришей свое шоу, которое было в том году в Нижнем Новгороде. Мы планируем также провести его и в Москве осенью. Остаемся в гимнастике, просто имеем в виду, что не хотим сидеть с утра до вечера в зале.

Арина: — Когда 23 февраля мы объявили о завершении карьеры официально, потом приехали сюда готовиться к фестивалю, затем отправились в Минск, и получилось так, что мы тренировались больше, чем будучи гимнастками.

Дина: — У нас в последнее время не было мастер-классов, и мы прямо соскучились. Пока восстанавливали руку после операции, предмет не держали в руках, и сегодня было непривычно.

Арина: — Я думала, что чувство предмета и ловкость уйдут, но нет, руки что-то помнят.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Иногда сложные элементы делать легче, чем простые»

— Расскажите, чему вы сегодня обучали девчат на мастер-классе?

Дина: — Сегодня было весело на самом деле. Девочки очень многое умеют. Они могут и нас чему-то даже поучить. Но мы с ними сделали такую разминку, чтобы они чувствовали свое тело и мышцы, поскольку они только вышли после отпуска. И потом мы поработали с обручем. Сделали сначала очень много обычных, элементарных вещей: вертушки, перекаты, бросочки. Несложные элементы.

Арина: — Базу.

Дина: — Потом уже показывали, что мы умеем.

Арина: — То есть уже сложные элементы.

Дина: — Сложное им было очень интересно. И к концу девочки уже разошлись. А до этого они стояли и очень переживали, боялись нас.

Арина: — Бывает такое, как и у нас случалось во время тренировок: сложные вещи даются проще, нежели какие-то элементарные. Все зависит от человека и его подготовки.

Дина: — Надо всегда начинать с самого простого. Вроде кажется, что упражнение легкое, но на самом деле из этого все строится.

Арина: — Мне, например, было проще ловить мяч в ноги, нежели в одну руку. Хотя в одну руку поймать учат детей с четырех лет, во сколько они пришли в гимнастику. А потом уже объясняют, как ловить в ноги. Но со временем мне было так спокойнее и проще, я была уверена в себе.

Дина: — У меня то же самое.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«По скакалке легко понять, как гимнастка будет работать с другими предметами»

— Что знаете про правила «Небесной грации?

Арина: — Мы знаем все! (Смеется.) Первый раз я узнала о соревнованиях в 2021 году. По-моему, в Москве Алина Маратовна проводила турнир. Все изучили, поскольку сами должны были принимать участие, но в итоге не успели подготовиться, так как было очень много стартов: чемпионат Европы, Олимпиада и мир. Сил бы не хватило. Я знаю, что туда входят элементы, которые делала Алина Кабаева, то есть ее фирменные элементы. Также дополнительно оцениваются данные гимнастки: если у нее перешпагат или очень хорошая гибкость, то спортсменке добавляют баллы.

Дина: — Ну, это огромный плюс. Кроме того, у них есть скакалка, то есть пять видов. По мне — это очень хороший предмет. По нему ты понимаешь, как гимнастка будет работать с остальными предметами. Со скакалкой выступать тяжело. Нужны и координация, и ловкость. Конечно, девочки бедные, может быть, устают, поскольку сразу пять видов. Им тяжело, но они так развиваются быстрее.

Арина: — И это интересно.

— Как считаете, хорошо, что есть такие правила?

Дина: — Сначала они выступали по FIG, были одни лидеры. Когда переключились на правила «Небесной грации», появились совсем другие дети. Некоторые сначала были в сотне, а потом попадали в десятку. И мы так видим больше новых талантливых детей.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«У меня эти Игры были бы вторые, поэтому не поехала бы»

— Хочу спросить про Олимпиаду.

Арина: — Каждый спортсмен должен решать сам за себя. Если он принял это решение ехать и выступать, пожалуйста, пускай едет и выступает. Все равно все знают, откуда этот спортсмен приехал, из какой страны. Но это решение каждого человека. Навязывать кому-то свое мнение я бы не стала.

— Какое бы вы приняли решение, если бы оказались в такой ситуации?

Дина: — Я говорю всем одно: если бы это была моя первая Олимпиада, я бы, наверное, хотела выступить на Играх. Это и моя мечта, и мечта всех спортсменов. Многие к ней идут.

Но так как это были бы мои вторые Олимпийские игры, то я бы, наверное, отказалась, поскольку все это очень сложно: отборы, надо подписывать какие-то документы, и нейтральный статус.

— Игры БРИКС смотрели?

Дина: — Конечно! Мы приезжали в последний день. Смотрели отдельные виды, болели, переживали за девочек. Посмотреть трансляцию многоборья не получилось. Видели только результаты. Хочется сказать, что для девочек это были очень важные соревнования. Они сильно, усердно, серьезно готовились, у них были контрольные тренировки почти каждый день, поэтому я очень рада, что все-таки Игры БРИКС состоялись и девочки выступали там.

— А кто был вашим фаворитом?

Дина: — Я была очень рада за Машу Борисову, которая показала себя наконец-таки. Потому что она хорошо тренируется, а когда выходит выступать, то все теряет. А в Казани у нее все сложилось.

Потом я рада очень за Кристину Войтенко. Она такая хорошая, очень мне нравится. Она красивая, делает нереально сложные элементы. Мне кажется, я половину сама не смогу сделать. Я очень была рада за нее.

Ксюша Савинова, у которой пошла кровь из носа, вообще молодец. Я смотрю — ее не вызывают. Я думаю, что же случилось? Неужели там травма какая-то? Потом узнала: у нее была кровь из носа. Но она такая молодец, собралась и выступила.

Хорошо выступила Каролина Тарасова, которая собрала все волю в кулак и в конце собралась и сделала все чисто. Мы за Каролиной следили с прошлого года по Telegram-каналу. И впервые в этом году ее увидели в Казани. За год она очень выросла: окрепла, стала больше держать себя в руках, делать какие-то интересные элементы. Но, конечно, ее минус, о котором я ей уже говорила: если что-то не получается, она сразу расслабляется, хотя надо все равно всегда бороться до конца.

Все отрабатывается на тренировках. Также объясняли это девочкам. Не получилось — не надо расстраиваться, нужно делать упражнение дальше. В зале ты все нарабатываешь, надо собираться и работать дальше. И чем меньше ты потом теряешь, тем лучше. Потому что на соревнованиях стресс, нервы, и ты уже себя не контролируешь.

Арина: — Ей надо на тренировках просто перешагнуть через себя, не опускать руки и, когда у нее не получается какой-то элемент или риск, не расслабляться. И тогда ей проще уже будет выступать.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Соревнования против сборной Белоруссии — настоящий батл»

— Хотелось также спросить вас про турнир «Хрустальная роза».

Дина: — Очень интересные соревнования, поскольку они и для юниоров, и для мастеров, и для преюниров. С маленького возраста и до самого старшего. Мы были в команде с Машей Борисовой, Аней Поповой. Все вместе дружно выступали, поддерживали, было интересно.

Арина: — Две сильные страны: Белоруссия, Россия. Две сильные школы. Очень интересно следить, как они соревнуются, такой батл.

Дина: — Мне всегда было сложно выступать в России и в Белоруссии. За границей все по-другому, иная атмосфера.

Арина: — В России огромная скамейка запасных, и очень много сильных гимнасток, которые претендуют, во-первых, попасть в сборную, во-вторых, попасть на пьедестал.

Дина: — Когда говорят: «Все. Летим на соревнования в Белоруссию!» У нас идет прямо серьезная подготовка. Я хочу пожелать девочкам хорошей и спокойной подготовки, потому что они до этого отдыхали. Главное, без травм, потихонечку входить в форму и уже начинать серьезно готовиться к таким ответственным соревнованиям, как «Хрустальная роза». Тренерам, наверное, побольше сил, нервов и терпения, гимнасткам тоже. Самое главное, чтобы у них все тут получалось и на соревнованиях они уже не переживали.

Арина: — А на соревнованиях, наверное, хочется пожелать, чтобы они наслаждались своими выступлениями, запоминали момент. Не переживали, не волновались и не думали, что они приехали в Минск, а просто выходили и показывали то, чему они научились. И наверное, просто спокойствия.