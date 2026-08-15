Алина Кабаева поздравила российских гимнасток с золотой медалью чемпионата мира в Германии

Олимпийская чемпионка, президент Международной Ассоциации «Небесная грация» Алина Кабаева поздравила гимнасток и тренеров сборной России с золотой медалью чемпионата мира во Франкфурте-на-Майне.

Россиянки заняли первое место в командном зачете по сумме баллов в личных и групповых выступлениях.

Состав сборной России: Мария Борисова, которая живет и тренируется в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой, София Ильтерякова, групповички: Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник.

«Не представляете, какая борьба была. А вы не подвели! Я вас поздравляю, мы чемпионы! Девочки, молодцы! Вы — герои! Молодцы! Поздравляю вас! На все 100 процентов, насколько смогли, сработали. Все, ура! Давайте, мои девочки! Молодцы! Машенька, молодец! Групповички, все наши девчонки, вообще молодцы! Так было все непросто. Умницы мои! Я верила в вас, мои солнышки! Давайте, все, я вас поздравляю! Тренерский состав поздравляю! Всем спасибо! Молодцы, красотки мои, давайте!» — приводит слова Алины Кабаевой официальный канал Академии художественной гимнастики «Небесная грация» в MAX.