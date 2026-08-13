Российские судьи работают на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии

Ольга Фролова и Ольга Минигалина будут работать судьями на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте-на-Майне, сообщает ТАСС.

Минигалина, арбитр международной категории, участвует в турнире в качестве судьи в индивидуальной программе. Фролова, также имеющая международную категорию, работает в групповых упражнениях.

Ранее обе специалистки уже обслуживали чемпионат Европы, который проходил в конце мая в болгарской Варне.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит во Франкфурте-на-Майне с 12 по 16 августа.