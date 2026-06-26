Матыцин о российских гимнастах: «Наш отказ — не эмоциональный демарш, это принципиальная защита»

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин прокомментировал «СЭ» отказ сборной России по художественной гимнастики от выступления на этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке из-за нарушений регламента турнира со стороны организаторов.

Перед началом турнира мэр города Эмиль Бок выступил против возможного использования российской символикина соревновании.

«Решение Федерации гимнастики России об отказе от участия в Кубке вызова в Румынии — это не просто реакция на конкретный инцидент. Это системный ответ на тревожный тренд, который в последнее время набирает обороты в международном спорте: когда локальные политические игроки позволяют себе корректировать в одностороннем порядке решения собственных международных федераций.

Обратимся к фактам. В мае исполком World Gymnastics принял исчерпывающее решение о полном восстановлении прав российских гимнастов всех возрастов. Это решение — не акт доброй воли, а юридический документ, обязательный для всех организаторов турниров под эгидой FIG. Он базируется на уставе федерации и корреспондирует с обновлёнными положениями Олимпийской хартии, которая вновь подтверждает принцип политического нейтралитета спорта.

Что мы видим в Клуж-Напоке? Мэр города заявляет об ограничениях, которые не имеют под собой никакого регламентного основания. Организаторы устно информируют наших представителей о фактическом запрете на флаг и гимн. Это не ошибка в понимании правил — это сознательный шаг, который подрывает авторитет World Gymnastics и создаёт опасный прецедент: решение международного органа может быть проигнорировано местной администрацией по политическим мотивам.

Российская художественная гимнастика — это не просто одна из национальных школ. Это мировой эталон, академия стиля и мастерства, которую изучают и которой подражают. Соревнования без России в этом виде спорта теряют не просто одного из участников — они лишаются главного измерителя качества. На протяжении десятилетий наши гимнастки задавали планку, которую пытались достичь соперницы. Их отсутствие обедняет сам вид спорта, превращает турниры в соревнования за второе место.

Наш отказ — не эмоциональный демарш. Это принципиальная защита: прав российских спортсменов, устава международной федерации, и, наконец, смысла самой Олимпийской хартии. Если правила можно трактовать выборочно в зависимости от политической конъюнктуры, то система перестаёт быть системой.

Рассчитываем, что World Gymnastics даст принципиальную оценку этому инциденту и исключит его повторение в будущем. А для наших гимнасток это решение — лишь подтверждение того, что они выше статуса «участников без прав». Они заслуживают полноценного уважения, а не условий, которые им бросают организаторы, игнорирующие собственные регламенты», — сказал Матыцин «СЭ».

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) заявляла, что ведет переговоры с властями Клуж-Напоки об отмене запрета на российскую символику после заявления чиновника.