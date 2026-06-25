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Валуев назвал ситуацию недопуска с гимнастами «плохой»: «Что мы теперь, побежим бить румынов?»

Дарик Агаларов
корреспондент

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление мэра Клуж-Напоки Эмиля Бокао намерении не допустить участия российских спортсменок с национальной символикой на этап Кубка мира по художественной гимнастике.

«Мы это уже проходили с Польшей в фехтовании. Такие ситуации — это плохо. Румыния — плохая страна. Что мы теперь, побежим бить румынов?» — сказал Валуев «СЭ».

Международная федерация гимнастики отстранила российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации в конце февраля 2022 года.

18 мая 2026 года World Gymnastics сняла все ограничения, 24 мая такое же решение приняла Европейская федерация гимнастики. После этого все российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях, используя национальную символику.

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Николай Валуев
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