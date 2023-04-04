Паралимпийский спорт наводнили мошенники. Они симулируют болезни

Никто толком не знает, как справиться с нечестными спортсменами.

За год до старта Паралимпийских игр в Париже-2024 выясняется, что среди спортсменов с ограниченными возможностями желающих сжульничать невероятно много. Лазеек для махинаций, как показало расследование ABC, открыто куда больше, чем для здоровых атлетов. И масштабы проблемы не могут не вызывать беспокойства, ведь о честной конкуренции в паралимпийском движении говорить все сложнее.

Симулянты, которые побеждают

В центре внимания расследования оказались два известных спортсмена с ограниченными возможностями, преувеличивавших собственные проблемы со здоровьем, чтобы вписаться в необходимую категорию и соревноваться с более слабыми соперниками.

В махинациях был обвинен австралийский велогонщик Стюарт Джонс (в 2014 году он попал в серьезное ДТП и был частично парализован, а вскоре начал карьеру в параспорте). Обладатель двух медалей чемпионата мира на шоссе в категории Т2 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата), как оказалось, соревновался параллельно, пусть и на любительском уровне, на двухколесном велосипеде. Большинство паралимпийцев категории T2 из-за проблем со здоровьем способны передвигаться только на специальном трайке.

Бывшая девушка Джонса Сэнди Крайзиус рассказала, что спортсмен «специально показательно хромал на публике куда больше, чем в обычной жизни», и просил, чтобы «его способность передвигаться на двухколесном велосипеде оставалась секретом». Подтвердила, что Стюарта едва ли можно считать спортсменом, вписывающимся в категорию «с ограниченными возможностями», и состоявшая с ним в одном велоклубе Дженнифер Шорт. Она утверждает, что «так проходить повороты на сложных трассах и преодолевать подъемы, поднимаясь из седла на двухколесном велосипеде, едва ли возможно, если у тебя проблемы со здоровьем». Австралийская федерация велоспорта выпустила официальное заявление, в котором говорится, что чиновники «были не в курсе участия Джонса в соревнованиях на двухколесном велосипеде».

Аманда Рид. Фото Getty Images

Подозрительная чемпионка

Еще более вопиющим выглядит случай с Амандой Фаулер, за карьеру успевшей сменить несколько категорий паралимпийского спорта. В 2016 году ее историей заинтересовалась специальная комиссия Международного паралимпийского комитета. В отношении спортсменки проводилось расследование, однако доказательств мошенничества найдено не было.

Тем не менее путь Фаулер до сих пор вызывает подозрения. В юности Аманда занималась конькобежным спортом (и тогда ни о какой инвалидности речи не шло), однако еще до окончания школы стала выступать в паралимпийском плавании и уже в 2012 году представляла сборную Австралии на Играх 2012 в Лондоне в категории для спортсменок с особенностями интеллектуального развития. Вскоре Фаулер перешла в легкую атлетику. Однако скандал вызвала не смена вида спорта, а новая категория — на этот раз у Аманды обнаружились проблемы со зрением. Но это был не конец — на Паралимпиаде-2016 уже под фамилией Рид и на этот раз в велоспорте (класс C2 — поражение ОДА) она выиграла первую медаль главных соревнований четырехлетия — серебро. В Токио австралийка улучшила результат и увезла из столицы Японии золотую медаль. Зимой 2023 года Рид успешно переключилась и на сноуборд, выиграв две медали на чемпионате мира для спортсменов с ограниченными возможностями.

В то, что Аманда сильно преувеличивает свои проблемы со здоровьем (а то и просто придумывает каждый раз новые в поисках более простого пути к медалям и славе), уверены и соперницы, и даже бывший тренер. Так, обладательница четырех медалей Паралимпиад в плавании Мэддисон Эллиотт, увидев Фаулер/Рид на соревнованиях с белой тростью, была, мягко говоря, удивлена: «Если у нее и были какие-то быстро прогрессировавшие проблемы со зрением, то я об этом ничего не знала, а ведь мы тренировались вместе». Экс-наставник Аманды Саймон Уоткинс пошел дальше и написал в Федерацию плавания Австралии письмо, в котором отметил, что такие истории, как с его экс-подопечной, «полностью обесценивают систему классификации и превращают страну в посмешище на международной арене».

Стюарт Джонс. Фото Getty Images

А будут ли реформы?

Проблема с классификацией параспортсменов и связанными с ней махинациями не нова. В 2000 году после Игр в Сиднее испанская мужская баскетбольная команда лишилась золотых медалей после того, как выяснилось, что многие ее игроки только притворялись умственно отсталыми. Проблемы паралимпийского движения были отражены и в массовой культуре — в 2004 году вышел эпизод знаменитого мультсериала «Южный Парк», в котором Картман имитирует проблемы с интеллектуальным развитием ради того, чтобы попасть на соревнования.

Международный паралимпийский комитет же только в 2016 году запустил расследование в отношении 80 спортсменов. Однако каких-либо доказательств читерства найдено не было. В 2021 году к вопросу об изменениях в классификации вернулись. По результатам консультаций первые результаты по улучшению системы комитет озвучит в июле. Новый же код классификаций планируется ввести до 2026 года.

Пока же, как утверждает бывший исполнительный директор Международного паралимпийского комитета Хавьер Гонсалес (2004-2019), «трудно даже представить, сколько спортсменов преувеличивают проблемы со здоровьем, чтобы соревноваться с более слабыми соперниками».