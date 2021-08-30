Россиянин Сафронов выиграл золото в беге на 100 м на Паралимпиаде-2020, Калашиян занял третье место
13:10
Россиянин Дмитрий Сафронов стал обладателем золотой медали на Паралимпийских играх в Токио. Он выиграл забег на 100 м.
Спортсмен преодолел дистанцию за 11,39 секунды, что является новым мировым рекордом.
Бронзовую медаль получил еще один представитель России — Артем Калашиян.
Легкая атлетика.
Мужчины. 100 м
1. Дмитрий Сафронов (Россия)
2. Игорь Цветов (Украина)
3. Артем Калашиян (Россия)
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