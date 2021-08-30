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Россиянин Сафронов выиграл золото в беге на 100 м на Паралимпиаде-2020, Калашиян занял третье место

13:10

Россиянин Дмитрий Сафронов стал обладателем золотой медали на Паралимпийских играх в Токио. Он выиграл забег на 100 м.

Спортсмен преодолел дистанцию за 11,39 секунды, что является новым мировым рекордом.

Бронзовую медаль получил еще один представитель России — Артем Калашиян.

Легкая атлетика.

Мужчины. 100 м

1. Дмитрий Сафронов (Россия)

2. Игорь Цветов (Украина)

3. Артем Калашиян (Россия)

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Иван Шитик все материалы автора

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