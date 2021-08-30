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Россиянин Жданов завоевал бронзу в плавании вольным стилем на 200 м на Паралимпиаде

11:45

Россиянин Роман Жданов завоевал бронзовую медаль в плавании вольным стилем на дистанции 200 м на Паралимпиаде в Токио.

Золото выиграл спортсмен из Израиля Ами Омер Дадаон, серебро в активе японца Такаюки Сузуки.

Токио

Паралимпийские игры

Плавание

Мужчины. 200 м вольный стиль

1. Ами Омер Дадаон (Израиль) — 2:44.84

2. Такаюки Сузуки (Япония) — 2:55.15

3. Роман Жданов (Россия) — 2:58.48

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Александр Кравченко все материалы автора

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