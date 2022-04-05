Министр спорта России Олег Матыцин во время церемонии открытия фотовыставки «Мы вместе. Спорт» обратился к паралимпийцам, отстраненным от Игр-2022 в Пекине. Руководитель высказал уверенность, что Россия с высоко поднятой головой вернется в спорт.

«Хочу поблагодарить всех за нашу работу, сотрудничество, — отметил Матыцин. — Важно постоянно сохранять интерес и возвращаться к ярким историческим примерам в очень сложных, политизированных условиях. Игры «Мы вместе. Спорт» показали, что наша страна остается открытой, придерживается истинных пралимпийских ценностей. Эти игры прошли не только с участием российских спортсменов. Важно показать, что мир очень хрупок и он зависит от действий конкретных людей, которые сохраняют приверженность к истинным ценностям.

Решение о проведении соревнований у нас в России показало, что надо быть выше политических решений. Проведение игр в Ханты-Мансийске заслуживает уважения. Это было заметно после пекинского решения, когда спортсмены приехали подавленные, без уверенности в завтрашнем дне. Мы дали им возможность соревноваться, вновь ощутить атмосферу спортивного праздника. Лозунг «Мы вместе. Спорт» будет использоваться нами для проведения и дальнейших соревнований.

Я уверен, что Россия все преодолеет. Мы обладаем хорошим ресурсом для проведения соревнований. Уверен, что через короткое время Россия с высоко поднятой головой вернется в спорт, и нам скажут спасибо за то, что мы делали и как мы продемонстрировали единство с дружескими странами".

Игры с участием паралимпийцев из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана проходили в Ханты-Мансийске с 18 по 20 марта. Россия по итогам соревнований завоевала 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей.

2 марта команды РФ и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, однако спустя 17 часов Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил им участвовать в Играх, которые проходили с 4 по 13 марта.