Российские политики Геннадий Зюганов и Сергей Миронов во время церемонии открытия фотовыставки «Мы вместе. Спорт» обратились к паралимпийцам, отстраненным от Игр-2022 в Пекине.

«Проделки шулеров ничего не имеют близкого со спортом. Я всегда уделял особое внимание спорту. Вы преодолели все. Ваш дух очень крепок. С вас надо брать пример! Выставка — украшение нашей думы. Дай Бог вам здоровья», — отметил Зюганов.

Миронов заявил, что гордится российскими спортсменами.

«Очень правильно, что проходит такая выставка в стенах Госдумы. Мы гордимся вами. Несмотря на искалеченную совесть чиновников из олимпийского комитета. Тут речь была не о спорте. Каждая победа — подвиг. А ваша победа — двойной подвиг. Это дорогого стоит. Мы вами гордимся, так держать!».

Игры с участием паралимпийцев из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана проходили в Ханты-Мансийске с 18 по 20 марта. Россия по итогам соревнований завоевала 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей.

2 марта команды РФ и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, однако спустя 17 часов Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил им участвовать в Играх, которые проходили с 4 по 13 марта.