Мишустин назвал позором отстранение российских спортсменов от Паралимпийских игр в Пекине

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прокомментировал отстранение спортсменов от Паралимпиады в Пекине.

«Очень было грустно и печально смотреть, как наших паралимпийцев не пустили на Паралимпиаду, это просто позор, — сказал Мишустин. — Но мы смогли очень быстро в Ханты-Мансийске организовать соответствующие соревнования, и весь призовой фонд, который был для наших паралимпийцев предусмотрен, там был реализован. За золотую медаль было выплачено 4 млн рублей, 2,5 млн — за серебряную, 1,7 млн — за бронзовую. Это было очень важно сделать, чтобы поддержать паралимпийцев и поддержать наших спортсменов, которые так или иначе подвергаются дискриминации», — цитирует Мишустина ТАСС.