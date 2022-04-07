Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Сегодня, 14:44

Мишустин назвал позором отстранение российских спортсменов от Паралимпийских игр в Пекине

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прокомментировал отстранение спортсменов от Паралимпиады в Пекине.

«Очень было грустно и печально смотреть, как наших паралимпийцев не пустили на Паралимпиаду, это просто позор, — сказал Мишустин. — Но мы смогли очень быстро в Ханты-Мансийске организовать соответствующие соревнования, и весь призовой фонд, который был для наших паралимпийцев предусмотрен, там был реализован. За золотую медаль было выплачено 4 млн рублей, 2,5 млн — за серебряную, 1,7 млн — за бронзовую. Это было очень важно сделать, чтобы поддержать паралимпийцев и поддержать наших спортсменов, которые так или иначе подвергаются дискриминации», — цитирует Мишустина ТАСС.

2 марта команды РФ и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, однако спустя 17 часов Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил им участвовать в Играх, которые проходили с 4 по 13 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/14311749
Читайте также
Худеем с эндокринологом. Главные правила для тех, кто хочет привести себя в форму
Крошечная зарплата, обет молчания и голы в плей-офф: как форвард ЦСКА Александр Попов в 41 год стал главным «дедом» КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Россия вернется в спорт, и нам скажут спасибо». Матыцин — о соревнованиях в Ханты-Мансийске
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости