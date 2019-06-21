В Минске торжественно открылся Дом болельщиков команды России

Дом болельщиков команды России 21 июня начал работу в Минске на время проведения II Европейских игр. В торжественном открытии приняли участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и министр спорта РФ Павел Колобков, а также легендарные советские, российские и белорусские олимпийцы из разных видов спорта, спортивные чиновники двух стран, представители посольства и компаний партнёров и спонсоров ОКР.

Дом болельщиков станет местом встреч для гостей из России и тех, кто поддерживает команду. Там будут проходить чествования медалистов, пресс-конференции. Для болельщиков подготовлены различные активности и развлечения. Дом расположен в центре Минска по адресу улица Коммунистическая, дом 36 (в Доме Москвы).

Европейские игры пройдут в столице Белоруссии с 21 по 30 июня. (Дмитрий Симонов)