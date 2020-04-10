В Италии продлили карантин до 3 мая

Правительство Италии приняло решение продлить режим карантина до 3 мая. Об этом обявил премьер-министр Джузеппе Конте по итогам совещания, в котором приняли участие представители профсоюзов. Изначально режим карантина, введенный из-за коронавируса, был введен до 13 апреля.

Из-за пандемии коронавируса были приостановлены почти все спортивные состязания.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 675 005 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 101 483 человека, выздоровело — 371 866.

Италия стала одним из очагов заражения. На данный момент в ней зафиксировано 18 849 смертей — это высочайший показатель в мире.