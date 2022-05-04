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Сегодня, 18:31

В Госдуме заявили, что развитие мирового спорта невозможно без России

Сергей Федоров
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с недопуском российских спортсменов на международные соревнования.

«Уже многие представители спорта высказались о неприемлемости дискриминации по национальному признаку. Спорт должен быть свободной от политики территорией. Надеюсь, в ближайшее время во многих видах спорта иностранные спортсмены придут к этому и поддержат наших атлетов. Развитие мирового спорта невозможно представить без России. Как вам чемпионат мира по фигурному катанию? Что это было без России? Результаты на Кубке Первого канала были выше. То же самое касается гимнастики, синхронного плавания и многих других видов спорта», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее МОК призвал международные федерации отказаться от демонстрации флагов России и Белоруссии на соревнованиях, а потом и вовсе рекомендовал не допускать спортсменов из этих двух стран на турниры. Большинство федераций последовали этим рекомендациям.

Дмитрий Свищев
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