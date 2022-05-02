Англичанин Ронни О'Салливан в седьмой раз выиграл чемпионат мира по снукеру

Английский снукерист Ронни О'Салливан в очередной раз выиграл чемпионат мира.

В английском финале О'Салливан обыграл соотечественника Джада Трампа (18:13).

Для 46-летнего О'Салливана это седьмой титул чемпиона мира. Таким образом, по этому показателю он догнал шотландца Стивена Хендри.

Ранее англичанин выигрывал чемпионаты мира в 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 и 2020 годах.

За всю историю чемпионатов мира О'Салливан делит четвертое место по числу титулов: у англичан Джона Палмена и Фрэда Дэвиса по восемь побед, у англичанина Джо Дэвиса — 14.