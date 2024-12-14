Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 11:48

Литовскую спортсменку дисквалифицировали за футболку с надписью «Сделаем Россию еще раз маленькой»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Корнелия Дудайте.
Фото соцсети

Литовская спортсменка Корнелия Дудайте дисквалифицирована с чемпионата мира по функциональному фитнесу за антироссийскую футболку.

Дудайте вышла на соревнования в футболке «Сделаем Россию еще раз маленькой». Российский спортсмен Карим Янчинов обратился к организаторам чемпионата в Венгрии, после чего оргкомитет турнира уведомил литовку поменять футболку, однако она отказалась. В итоге Дудайте дисквалифицировали, а вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях.

Чемпионат мира по функциональному фитнесу проходит в Будапеште с 13 по 15 декабря.

Читайте также
Минобороны сообщило о 37 уничтоженных украинских БПЛА над регионами России
Украинцы устроили истерику. Чем обернулась жеребьевка квалификации на ЧМ-2026
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев возглавил ОКР
В ГД собираются внести законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения
Апелляционная инстанция подтвердила штраф по делу о дискредитации ВС РФ Ивлеевой
Форвард с менталитетом снайпера. История неожиданного героя «Вегаса»
Популярное видео
Минаков vs Кевин Джонсон / Папин vs Харди: прямой эфир
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Журова считает, что россияне еще не скоро вернутся на мировую арену в зимних видах спорта

Колобков заявил, что украинский спорт практически умер

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости