Литовскую спортсменку дисквалифицировали за футболку с надписью «Сделаем Россию еще раз маленькой»

Литовская спортсменка Корнелия Дудайте дисквалифицирована с чемпионата мира по функциональному фитнесу за антироссийскую футболку.

Дудайте вышла на соревнования в футболке «Сделаем Россию еще раз маленькой». Российский спортсмен Карим Янчинов обратился к организаторам чемпионата в Венгрии, после чего оргкомитет турнира уведомил литовку поменять футболку, однако она отказалась. В итоге Дудайте дисквалифицировали, а вся сборная Литвы отказалась участвовать в соревнованиях.

Чемпионат мира по функциональному фитнесу проходит в Будапеште с 13 по 15 декабря.