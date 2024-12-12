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Журова считает, что россияне еще нескоро вернутся на мировую арену в зимних видах спорта

Камила Абдурахманова
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Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что в ближайшее время не стоит ждать возвращения российских спортсменов на международные соревнования по зимним видам спорта.

«Слова Бьорген о нехватке россиян — это адекватное заявление здравого спортсмена, который хочет видеть честную конкуренцию. Бьорген — наш человек. Норвежцы понимают, что они расслабляются, соревнуюсь за победу только друг с другом. У них падает мотивация без наших лыжников.

Но многие западные спортсмены побоятся говорить о том, что россиян действительно не хватает на международных соревнованиях. К сожалению, в руководстве многих федераций по зимним видам спорта много скандинавов, которые делают всё, чтобы не допустить наших спортсменов даже в нейтральном статусе. Учитывая их отношение, мы еще нескоро вернемся в зимних видах», — сказала Журова «ВсеПроСпорт».

Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Светлана Журова
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