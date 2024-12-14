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Колобков заявил, что украинский спорт практически умер

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший министр спорта РФ Павел Колобков в разговоре с «СЭ» поделился мнением об украинском спорте.

«Спорт в Украине практически умер. Его там нет, за исключением нескольких спортсменов, видов спорта. Вместо того, чтобы у себя заниматься спортом, выбрали для себя другой путь, чем сильно раздражают другие страны и международные организации. Об этом, может, не пишут, публично не говорят, но непублично отношение ко всему этому понятно», — сказал Колобков «СЭ».

Павел Колобков
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