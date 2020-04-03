Коронавирус в мире: главное на утро 3 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией. В мире общее число зараженных достигло 1 016 310. Умерли 53 236 человек, вылечились 213 126 человек. Во всем мире принимаются различные меры по предотвращению заражения коронавирусом.

В Гонконге, где выявлено более 800 случаев заражения, были закрыты на две недели все бары, рестораны и клубы, как сообщает Bloomberg.

Власти Нью-Йорка призвали местных жителей ходить по улице в масках, но не использовать медицинские маски и маски, которые предназначены для врачей-специалистов, поскольку их не хватает. Жителям предлагают делать маски самостоятельно.

В канадском Торонто введены штрафы за нарушение социальной дистанции в два метра. Сумма штрафов достигает 3500 долларов США.

За две недели в США за пособием по безработице обратились около 10 миллионов человек. Это связано с финансовым ударом, который нанесла по экономике страны коронавирусная инфекция и связанные с нею ограничительные меры.

Напомним, что в США выявлено больше всего случаев заражения — 245 373, более 6 тысяч человек умерли, более 10 тысяч вылечились.