Коронавирус в мире: главное на утро 3 апреля
Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией. В мире общее число зараженных достигло 1 016 310. Умерли 53 236 человек, вылечились 213 126 человек. Во всем мире принимаются различные меры по предотвращению заражения коронавирусом.
В Гонконге, где выявлено более 800 случаев заражения, были закрыты на две недели все бары, рестораны и клубы, как сообщает Bloomberg.
Власти Нью-Йорка призвали местных жителей ходить по улице в масках, но не использовать медицинские маски и маски, которые предназначены для врачей-специалистов, поскольку их не хватает. Жителям предлагают делать маски самостоятельно.
В канадском Торонто введены штрафы за нарушение социальной дистанции в два метра. Сумма штрафов достигает 3500 долларов США.
За две недели в США за пособием по безработице обратились около 10 миллионов человек. Это связано с финансовым ударом, который нанесла по экономике страны коронавирусная инфекция и связанные с нею ограничительные меры.
Напомним, что в США выявлено больше всего случаев заражения — 245 373, более 6 тысяч человек умерли, более 10 тысяч вылечились.