Чиж – новый герой "Zангалис & Карякин"

Один из самых культовых исполнителей 90-х Сергей Чиграков или просто Чиж давно стал кумиром всей страны и имеет тысячи поклонников по всему миру.

Чиж не любит общение с журналистами – за 30 лет он не дал ни одного откровенного интервью. На You-Tube-канале "Zангалис & Карякин" Чиграков впервые рассказал, как оказался на самом неудачном концерте Виктора Цоя, почему выбрал алкоголь, а не наркотики и раскрыл тайну своего 18-летнего творческого застоя.

"Zангалис & Карякин" – раскрытие топовых людей из мира шоу-бизнеса, кино и спорта. Здесь вы узнаете истории, которых еще никогда не было в Интернете, услышите песни и стихи, которые еще даже не до конца написаны, увидите не только светлую сторону героя, но и его страх, боль и ненависть.

Новое шоу на YouTube – "Zангалис & Карякин". Первый гость – Кушанашвили //

"Зангалис & Карякин". Второй гость – Расул Мирзаев