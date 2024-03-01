European Aquatics: Казань не примет ЧЕ по водным видам, пока идет СВО

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) заявила, что продолжит вести открытый диалог со Всероссийской федерацией плавания (ВФП).

Отмечается, что будут соблюдены правила, установленные Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics), которые не позволяют проводить какие-либо международные соревнования в России, пока продолжается конфликт на Украине.

27 февраля Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что Казань в 2028 году может принять чемпионат Европы по водным видам спорта.

«Велись постоянные переговоры со Всероссийской федерацией плавания, с которой у нас есть действующее соглашение. Они проинформированы о том, что Казань не сможет принять мероприятие, пока продолжается конфликт», — сообщили РИА «Новости» в European Aquatics.

Казань должна была принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году, но Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла решение перенести соревнования из-за ситуации на Украине. Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что турнир может состояться в Казани в 2031 году.