Куда полететь из Казахстана: 5 стран для путешествия без визы
В 2024 году список безвизовых стран для граждан Казахстана составляет 82 страны. Эксперт по туризму и основатель турагентства Татьяна Сапронова рассказала о самых интересных направлениях, куда можно поехать без лишней головной боли.
Грузия
Грузия — страна, обладающая уникальной историей и культурой. Она становится все более популярным направлением для туристов со всего мира. В этой стране граждане Казахстана могут отдыхать без визы 365 дней подряд.
Одно из главных достояний Грузии — ее природа. Высокие Кавказские горы, которые способны поразить самых искушенных туристов, привлекают любителей активного отдыха. Здесь можно заниматься горнолыжным спортом и рафтингом, отправляться в походы. Мягкий климат на побережье Черного моря радует тех, кто желает расслабиться на пляже.
Грузинская кухня — это отдельный повод для восхищения. Хинкали, хачапури и множество других блюд не оставят равнодушными даже истинных гурманов. Грузинские вина известны не только в регионе, но и во всем мире. Местные винодельни предлагают дегустации, где каждый желающий может оценить уникальные сорта.
Таиланд
Таиланд — это одно из самых популярных туристических направлений в мире, привлекающее миллионы путешественников. В этой стране казахстанцы могут отдыхать 60 дней без визы.
Курорты Пхукета, Краби, Ко Самуи славятся белоснежными пляжами и кристально чистой водой. Здесь легко забыть о повседневной суете и просто получать удовольствие от солнца и моря. Кроме того, в национальных парках Эраван и Кхао Сок можно насладиться тропическими лесами, водопадами и увидеть диких животных в их естественной среде обитания.
Таиланд — это настоящий рай для гурманов. Местная кухня известна разнообразием и насыщенностью вкусов. Неповторимые сочетания специй и свежих ингредиентов делают каждый прием пищи настоящим кулинарным приключением.
Турция
Отдых в Турции — это сочетание прекрасной природы, уникальной культуры и безупречного сервиса. Там граждане Казахстана могут находиться без визы 30 дней.
На курортах туристы наслаждаются чистыми пляжами с мягким песком, прозрачной водой и живописными бухтами. Любители активного отдыха найдут большое количество возможностей для занятия водными видами спорта, такими как дайвинг, серфинг и парапланеризм.
В Турции есть множество исторических памятников и культурных достопримечательностей. А Стамбул с его величественной архитектурой, соборами и мечетями оставляет незабываемые впечатления.
Еще одно большое преимущество Турции — это соотношение «цена — качество». Страна предлагает широкий спектр услуг по доступным ценам.
Доминикана
В Доминиканской Республике можно отдыхать в любое время года, так как здесь отсутствует ярко выраженная сезонность. Находиться в стране без визы можно до 60 дней.
Отдых на доминиканском побережье подойдет даже для семей с маленькими детьми. Не стоит беспокоиться о холодной погоде или недостаточно теплой воде — здесь всегда комфортно.
Доминиканская Республика предлагает множество курортов на любой вкус и бюджет. От роскошных пятизвездочных отелей до уединенных гостевых домов. Многие курорты также предлагают спа-процедуры, тренажерные залы и другие удобства, позволяющие расслабиться и восстановить силы.
Здесь можно заняться дайвингом на коралловых рифах, посерфить, покататься на квадроциклах по тропическим лесам, отправиться на экскурсии по национальным паркам или насладиться верховой ездой.
ОАЭ
Путешественникам из Казахстана разрешено пребывать в этой стране без визы до 30 дней. Дубай — это сочетание современных небоскребов, роскошных магазинов и знаменитых пляжей. Абу-Даби, столица страны, порадует туристов культурными достопримечательностями, например Большой мечетью шейха Зайда. Курорты Фуджейры на побережье Оманского залива предлагают более спокойную атмосферу и живописные горные пейзажи.
Климат ОАЭ в основном тропический, с минимальными колебаниями температуры в течение года. Хотя летние месяцы могут быть весьма жаркими, зимнее время года (с ноября по апрель) характеризуется мягкой и приятной погодой. Этот период идеальный для посещения.
В Дубае можно посетить аквапарки Aquaventure и Wild Wadi, а также уникальные развлекательные центры. Например, Ski Dubai — крытое горнолыжное поле в пустыне. Для тех, кто ищет адреналин, доступны сафари в пустыне, полеты на воздушном шаре и парашютный спорт.
ОАЭ считается одной из самых безопасных стран в мире.