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Олимпиада

Сегодня, 20:15

«Простоквашино» решило научить детей ЗОЖу с поп-певцом. Министр спорта ждет серию про ГТО

Niletto появился в новой серии «Простоквашино»
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Niletto в серии «Простоквашино».
Фото Скриншот ролика
Niletto в серии «Простоквашино».
Фото Скриншот ролика
Niletto в серии «Простоквашино».
Фото Скриншот ролика
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Новый сезон культового мультсериала посвящен физкультуре.

Вопреки частой критике нового прочтения старых фильмов и мультсериалов от «17 мгновений весны» до «Иронии судьбы» у мультфильма про Дядю Федора и его сожителей оценки на большинстве сервисов неплохие — в частности, на «Окко» 7,5 из 10. Хотя начиналось анимированное «Простоквашино» со скандала — автор Эдуард Успенский в 2018 году подал в суд на «Союзмультфильм» из-за авторских прав. В итоге стороны договорились.

Сегодня в Сети вышел шестой сезон нового сериала. И в первой же серии говорится о пользе спорта с участием известного музыкального исполнителя Niletto. Любопытно, что серии «Союзмультфильм» выпускает в том числе на YouTube, который в данный момент непросто смотреть в России из-за замедления скорости.

Важен подход

Серия называется «Подход» и начинается с того, что Матроскин и Шарик вбегают в дом и видят, как Дядя Федор резко начал заниматься спортом и работает со скакалкой так, что дом ходит ходуном.

— Что происходит? — вопрошает Матроскин.

— Готовлюсь к пересдаче нормативов по физкультуре, — отвечает запыхавшийся главный герой.

Дальше происходит каламбур: кот предлагает рыжему персонажу тренироваться на улице — дом в целости останется, а тот отвечает, что на улице — не лето. Конечно, тут появляется анимированный исполнитель Niletto. Он заявляет, что «пришел на физкультпомощь».

Niletto объявляет, что «здесь не потренишь, братишка», — и компания перемещается в коровник. Дальше Дядя Федор тренируется по бразильской системе. За 20 секунд он должен преодолеть беговую дорожку, прыгнуть на ковер для отжиманий, сделать упражнения на пресс, скакалке и подтянуться. Зависит от количества необходимых отжиманий, но, судя по опыту в домашних условиях, это возможно. Но Дядя Федор начинает с того, что не может добежать до конца дорожки. Но Niletto упорно требует больше подходов.

— Знаешь, в чем твоя проблема, братишка? В подходе. Мы увеличим количество подходов, — заявляет певец, ведь в математике задачи тоже не сразу решались.

Niletto в серии «Простоквашино».
Фото Скриншот ролика

Niletto стал известен широкой аудитории по песне «Любимка», но в последнее время ушел в высокие материи. Например, в этом году записал трек «Еду я на Родину», где есть такие строки:

«Наконец-то еду я на Родину,
О боже, как ты стала хороша,
Жаль, что видят это лишь немногие,
На Родину я еду к корешам».

Для «Простоквашино» он, судя по всему, записал отдельный трек со словами «Вот еще один подход, не лениться, не бояться — правильный подход». Справедливости ради — Денис Прытков (реальное имя артиста) участвовал в различных спортивных шоу, где нужно было проходить полосы препятствий.

Заканчивается все предсказуемо: к концу 7-минутной серии Дядя Федор все делает и избежит двойки.

Niletto в серии «Простоквашино».
Фото Скриншот ролика

Министр ждет серию про ГТО

После просмотра тизера тянет сказать что-нибудь про кринж, особенно тех, кто без понятия о существовании Niletto, — но в общем-то идея серии здравая и мотивирующая, да и спорт — дело безусловно хорошее (если в меру).

Вот министру спорта России Михаилу Дегтяреву серия точно понравилась. В своем Telegram-канале под названием «Пулемет Дегтярева Z» он похвалил мультфильм:

«Союзмультфильм» при поддержке Минспорта России выпустил новую серию «Простоквашино», посвященную пользе физкультуры.

По сюжету Дядя Федор вместе с певцом Niletto готовятся к сдаче нормативов по бегу, отжиманиям и подтягиваниям. Все это происходит на фоне шуток кота Матроскина и при деятельном участии пса Шарика. Серия получилась забавной, доброй и жизненной.

Как сказал президент России Владимир Путин, «важно, чтобы спорт стал модным трендом». На пути к этой цели ключевую роль играет как раз искусство: кино, мультфильмы, книги, музыка, известные артисты. Они формируют те образы, к которым люди стремятся и которым подражают.

Поэтому можно только приветствовать, когда популярный мультсериал делает мотивационные выпуски, формирующие спортивное и здоровое мировоззрение у подрастающего поколения. Уверен, что благодаря таким проектам еще больше ребят потянется на спортплощадки, которые сегодня есть в большинстве дворов, соберутся поиграть в футбол или, например, заглянуть в зал для бокса.

А от Дяди Федора теперь ждем сдачи нормативов ГТО!»

 
Что такое ГТО. Что такое ГТО и как получить заветный значок в 2024 году

В ГТО — возрожденном после распада СССР комплексе «Готов к труду и обороне» — сейчас следующие тесты:

  • Челночный бег 3х10 м
  • Бег на 30, 60, 100 м
  • Бег на 1000, 1500, 2000, 3000 м
  • Смешанное передвижение
  • Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
  • Прыжок в длину с разбега
  • Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине
  • Подтягивание из виса на высокой перекладине
  • Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
  • Рывок гири 16 кг
  • Поднимание туловища из положения «лежа на спине» (за 1 минуту)
  • Наклон вперед из положения «стоя с прямыми ногами на полу» или на гимнастической скамье
  • Метание теннисного мяча в цель
  • Метание спортивного снаряда на дальность
  • Плавание на 25, 50 м
  • Бег на лыжах на 1, 2, 3, 5 км
  • Кросс по пересеченной местности на 1, 2, 3, 5 км
  • Стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия
  • Туристский поход с проверкой туристских навыков
  • Самозащита без оружия
  • Скандинавская ходьба

И тут тоже есть куда развернуться. Лыжи точно можно отдать волку из «Ну, погоди», туристский подход — коту Леопольду или Ежику в тумане, чтобы легче было ориентироваться. У «Союзмультфильма» большие спортивные перспективы. Возможно, они даже шире, чем у российских спортсменов.

Михаил Дегтярев
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