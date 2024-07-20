20 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
20 июля отмечается Международный день шахмат, Международный день торта и Авдотья-сеногнойка. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.
Международные праздники
Международный день торта
День торта придумало сообщество друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие творческие личности. В 2009 году организация ввела традицию совместных музыкальных тортиков, которая в 2011 году вышла на международный уровень. Девиз праздника — «I cake you», что значит — «Я приду к тебе с тортом».
Международный день шахмат
20 июля 1924 года в Париже основали Всемирную шахматную федерацию (ФИДЕ). Именно ей принадлежит инициатива учредить Международный день шахмат. Праздник отмечается в 178 странах, а традиция его справлять заложена даже в ЮНЕСКО.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 июля
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Международный день Луны;
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День дневного сна;
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День губошлепов;
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День хождения по бордюрам;
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День освоения космоса;
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Всемирный день прыжка.
Церковные праздники
День памяти преподобной Евфросинии, великой княгини Московской
Преподобной Евфросинии Московской молятся об избавлении от бед и напастей, исцелении от болезней, особенно от слепоты, паралича и бесплодия. Ее просят об утешении и о помощи во всех добрых делах.
Какие еще церковные праздники отмечают 20 июля
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Праздник Влахернской иконы Божией Матери;
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День памяти преподобного Фомы Малеина.
Традиции и приметы на 20 июля
Православные верующие 20 июля чтят память преподобной Евфросинии Московской. В народе праздник получил название — Авдотья-сеногнойка из-за того, что на этот период обычно приходится сезон дождей и сено преет и гниет в стогах.
Традиции праздника:
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Чтобы в доме не случилось пожара, предки окуривали его дымом дубовых листьев.
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Именинники в этот день первыми начинали собирать урожай, чтобы следующий год был урожайным.
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Люди заготавливали веники для бани из дуба. Считалось, что они будут обладать особой целительной силой.
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Чтобы набраться сил на весь год, предки садились под дуб.
Что нельзя делать
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Купаться в водоемах, иначе водяной утянет.
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Обманывать, иначе можно оказаться в неприятной ситуации.
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Стирать, иначе можно потерять финансовое благополучие.
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Давать в долг — деньги не вернут.
Погодные приметы
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Пошел дождь — дождливая погода затянется надолго.
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Пауки начали плести много паутины — жаркая и засушливая погода затянется надолго.
- Петухи беспокойно ведут себя — к ветреной погоде.