20 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

20 июля отмечается Международный день шахмат, Международный день торта и Авдотья-сеногнойка. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.

Международные праздники

Международный день торта

День торта придумало сообщество друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие творческие личности. В 2009 году организация ввела традицию совместных музыкальных тортиков, которая в 2011 году вышла на международный уровень. Девиз праздника — «I cake you», что значит — «Я приду к тебе с тортом».

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Международный день шахмат

20 июля 1924 года в Париже основали Всемирную шахматную федерацию (ФИДЕ). Именно ей принадлежит инициатива учредить Международный день шахмат. Праздник отмечается в 178 странах, а традиция его справлять заложена даже в ЮНЕСКО.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 июля

Международный день Луны;

День дневного сна;

День губошлепов;

День хождения по бордюрам;

День освоения космоса;

Всемирный день прыжка.

Церковные праздники

День памяти преподобной Евфросинии, великой княгини Московской

Преподобной Евфросинии Московской молятся об избавлении от бед и напастей, исцелении от болезней, особенно от слепоты, паралича и бесплодия. Ее просят об утешении и о помощи во всех добрых делах.

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Какие еще церковные праздники отмечают 20 июля

Праздник Влахернской иконы Божией Матери;

День памяти преподобного Фомы Малеина.

Традиции и приметы на 20 июля

Православные верующие 20 июля чтят память преподобной Евфросинии Московской. В народе праздник получил название — Авдотья-сеногнойка из-за того, что на этот период обычно приходится сезон дождей и сено преет и гниет в стогах.

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Традиции праздника:

Чтобы в доме не случилось пожара, предки окуривали его дымом дубовых листьев.

Именинники в этот день первыми начинали собирать урожай, чтобы следующий год был урожайным.

Люди заготавливали веники для бани из дуба. Считалось, что они будут обладать особой целительной силой.

Чтобы набраться сил на весь год, предки садились под дуб.

Что нельзя делать

Купаться в водоемах, иначе водяной утянет.

Обманывать, иначе можно оказаться в неприятной ситуации.

Стирать, иначе можно потерять финансовое благополучие.

Давать в долг — деньги не вернут.

Погодные приметы