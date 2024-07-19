Международный день шахмат в 2024 году: дата, история и традиции праздника

Каждый год 20 июля в мире отмечается Международный день шахмат. Он официально установлен Международным союзом шахмат (ФИДЕ) и поддерживается Организацией Объединенных Наций. Праздник стал символом интеллектуального соревнования, уважения к оппоненту и развития умственных способностей. Рассказали все об этом празднике, а также поделились интересными фактами о шахматах.

Как появились шахматы

Единой версии происхождения игры нет. По одной из теорий, самой популярной, предшественником современных шахмат была чатуранга. Это игра, возникшая в Индии в 319-543 годах.

Чатуранга переводится как «четырехсоставная». Предположительно, потому что раньше в нее играли вчетвером. В древней Индии чатуранга символизировала битву нескольких войск, руководимых раджой. Со временем эта игра стала популярна в Персии, а позже распространилась по Шелковому пути в другие регионы.

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За долгие годы правила игры поменялись, и чатуранга превратилась в обычные шахматы.

Интересный факт: название игры «шахматы» в переводе с персидского означает «поражение королю».

Когда был первый международный шахматный турнир

Первый международный шахматный турнир состоялся в 1851 году в Лондоне. Организатором этого знакового события был английский гроссмейстер Говард Стонтон. Он стремился собрать вместе лучших шахматистов Европы.

Мероприятие привлекло внимание не только профессионалов, но и широкой публики. Турнир начали проводить ежегодно.

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Когда начали праздновать Международный день шахмат

20 июля в 1924 году в Париже, во время проведения летних Олимпийских летних игр, была основана Международная шахматная федерация. Ее целью была популяризация игры во всем мире. В 1996 году представители Федерации и ЮНЕСКО пришли к выводу о необходимости создания международного праздника, посвященного шахматам. С тех пор 20 июля стало значимой датой для всех любителей этой игры.

Как отмечают Международный день шахмат

Сегодня более 600 миллионов человек во всем мире играют в шахматы, и это число постоянно растет. Почти в каждом городе России можно найти специальные клубы, где собираются ценители этой игры. В Международный день шахмат там проводятся турниры, различные развлекательные мероприятия, а также организуются любительские лекции для обмена опытом.

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