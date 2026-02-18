Сборная Словакии обыграла Германию и первой вышла в полуфинал Олимпиады-2026
Сборная Словакии победила Германию в матче четвертьфинала Олимпийских игр-2026 — 6:2.
Форвард Павол Регенда оформил дубль и сделал результативную передачу. Еще по одной шайбе забросили Милош Келемен, Оливер Окульяр, Далибор Дворски и Томаш Татар.
У немцев отличились Лукас Райхель и Фредерик Тиффельс.
Словакия первой вышла в полуфинал Олимпиады-2026. Остальные участники 1/2 финала определятся в матчах Канада — Чехия, Финляндия — Швейцария и США — Швеция. Полуфинальные пары станут известны после окончания всех четвертьфиналов.
Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.
Новости