Сборная Словакии обыграла Германию и первой вышла в полуфинал Олимпиады-2026

Сборная Словакии победила Германию в матче четвертьфинала Олимпийских игр-2026 — 6:2.

Форвард Павол Регенда оформил дубль и сделал результативную передачу. Еще по одной шайбе забросили Милош Келемен, Оливер Окульяр, Далибор Дворски и Томаш Татар.

У немцев отличились Лукас Райхель и Фредерик Тиффельс.

Словакия первой вышла в полуфинал Олимпиады-2026. Остальные участники 1/2 финала определятся в матчах Канада — Чехия, Финляндия — Швейцария и США — Швеция. Полуфинальные пары станут известны после окончания всех четвертьфиналов.

Зимние Олимпийские игры - 2026. Плей-офф. 1/4 финала

18 февраля, 14:10. PalaItalia Santa Giulia (Милан) Словакия Германия

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.