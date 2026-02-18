Олимпиада 2026
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статьи Все материалы Медальный зачет
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Хоккей

ОИ Милан Кортина 2026

18 февраля, 16:37

Сборная Словакии обыграла Германию и первой вышла в полуфинал Олимпиады-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сборная Словакии обыграла Германию в четвертьфинале Олимпиады-2026.
Фото AFP

Сборная Словакии победила Германию в матче четвертьфинала Олимпийских игр-2026 — 6:2.

Форвард Павол Регенда оформил дубль и сделал результативную передачу. Еще по одной шайбе забросили Милош Келемен, Оливер Окульяр, Далибор Дворски и Томаш Татар.

У немцев отличились Лукас Райхель и Фредерик Тиффельс.

Словакия первой вышла в полуфинал Олимпиады-2026. Остальные участники 1/2 финала определятся в матчах Канада — Чехия, Финляндия — Швейцария и США — Швеция. Полуфинальные пары станут известны после окончания всех четвертьфиналов.

Зимние Олимпийские игры - 2026. Плей-офф. 1/4 финала
18 февраля, 14:10. PalaItalia Santa Giulia (Милан)
Словакия
Германия
Олимпиада 2026: онлайн трансляция 18&nbsp;февраля.Десятое золото Клебо и четвертьфиналы в хоккее: онлайн-трансляция Олимпиада 2026 в Милане

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Олимпиада
Сборная Германии по хоккею
Сборная Словакии по хоккею

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Мирошник оценил возможность госпереворота на Украине
Россия завоевала одну медаль на Олимпиаде-2026 в Милане
Барко реализовал пенальти, Дмитриев отдал голевой пас Роналдо, Солари сделал дубль, забил даже Саусь. Что случилось в матче «Спартак» - «Ростов»
Панжинский оценил выступление Коростелева в марафоне на Олимпиаде-2026
Дмитриев указал на содействие Кушнера и Уиткоффа урегулированию конфликта
Результат Непряевой на олимпийском марафоне аннулировали из-за перепутанных лыж
Популярное видео
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Словакия — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор матча за 3-е место
Словакия — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор матча за 3-е место
Лыжные гонки, мужской масс-старт на Олимпиаде-2026 21 февраля: видео
Лыжные гонки, мужской масс-старт на Олимпиаде-2026 21 февраля: видео
Ларионов уехал в Милан, Квартальнова вынуждают уйти
Ларионов уехал в Милан, Квартальнова вынуждают уйти
США — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
США — Словакия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
Канада — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
Канада — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор полуфинала
Фигурное катание, женщины, произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля: видео
Фигурное катание, женщины, произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля: видео
«Лилль» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лилль» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Селтик» — «Штутгарт»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Селтик» — «Штутгарт»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лудогорец» — «Ференцварош»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Лудогорец» — «Ференцварош»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
Аделия Петросян: произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля — видео
Аделия Петросян: произвольная программа на Олимпиаде-2026 19 февраля — видео
«Панатинаикос» — «Виктория» Пл: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Панатинаикос» — «Виктория» Пл: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
ПАОК — «Сельта»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
ПАОК — «Сельта»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Фенербахче» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Фенербахче» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Динамо» (Загреб) — «Генк»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Динамо» (Загреб) — «Генк»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Бранн» — «Болонья»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
«Бранн» — «Болонья»: Лига Европы, первый стыковой матч, видеообзор
Разгром «Трактора» от «Салавата Юлаева». Что думает Кузнецов?
Разгром «Трактора» от «Салавата Юлаева». Что думает Кузнецов?
Никита Филиппов: ски-альпинизм, спринт на Олимпиаде-2026 19 февраля — видео
Никита Филиппов: ски-альпинизм, спринт на Олимпиаде-2026 19 февраля — видео
«Буде-Глимт» — «Интер»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Интер»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Брюгге» — «Атлетико»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Брюгге» — «Атлетико»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Олимпиакос» — «Байер»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Олимпиакос» — «Байер»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Карабах» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
«Карабах» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, первый стыковой матч, видеообзор
США — Швеция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор 1/4 финала
США — Швеция: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор 1/4 финала
Финляндия — Швейцария: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор 1/4 финала
Финляндия — Швейцария: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор 1/4 финала
Канада — Чехия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор 1/4 финала
Канада — Чехия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор 1/4 финала
Лыжные гонки: мужской и женский командный спринт на Олимпиаде-2026 18 февраля — видео
Лыжные гонки: мужской и женский командный спринт на Олимпиаде-2026 18 февраля — видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Саша

    Мне игра словаков не нравится. Команда? Команда настроения. Может обыграть одного (!!!) фаворита, а затем, безответственно играя в защите и убегая вперёд в других матчах, провалиться и проиграть или упустить своё преимущество. Сборную Германии сегодня обыграли бы, проигравшие свои четвертьфиналы в овертайме, шведы, чехи и швейцарцы. Словаки следущие в очереди на выбывание. Одного настроя на очередного фаворита может оказаться мало для победы. А лимит везения может быть уже исчерпан.

    19.02.2026

  • Максим Максимов

    Дегенерат тардиф обмочился со своей францией!

    19.02.2026

  • Максим Максимов

    Молодцы словаки!фашисты-домой!

    19.02.2026

  • Индеец Джо

    Что это подтверждает? А ничего, что тогдашняя Германия прошла в 1\4 Швецию, а в 1\2 -Канаду? Или не по глазам + провалы в памяти?

    19.02.2026

  • Гена Борисов

    Словаки удивили. Никто и не видел их кроме группы

    18.02.2026

  • True Timati

    Жаааааааль

    18.02.2026

  • ГлaвПaтриoт

    Такая сборная и столько брака. Ну и психологически слабые оказались

    18.02.2026

  • True Timati

    Пока нет, но триггерит их знатно! Очень жаль, но чехи хороши!

    18.02.2026

  • ГлaвПaтриoт

    Позор канадцам, чехи красавцы

    18.02.2026

  • True Timati

    Галя, у нас отмена!

    18.02.2026

  • Хоп хэй лала лэй

    С шуточками и прибауточками обыграть США))

    18.02.2026

  • True Timati

    Пахнет сенсацией? ))

    18.02.2026

  • Хоп хэй лала лэй

    Apeiковая сборная:joy::joy::joy:

    18.02.2026

  • Хоп хэй лала лэй

    Была целая команда Апаев?

    18.02.2026

  • Хоп хэй лала лэй

    Да нет он то как раз адекватный, в отличие от своры Овечколюбителей.

    18.02.2026

  • Dunkan Maklaud

    абсолютно верно... сколько раз пересматривал - это какой то невероятный сюрреализм ...

    18.02.2026

  • объективный Артём =)

    Ох уж этот канадский удав - самый циничный удав в Мире

    18.02.2026

  • ГлaвПaтриoт

    Кемпни просто идиот!

    18.02.2026

  • True Timati

    Первый период полностью за чехами. По делу счет на табло

    18.02.2026

  • Хоп хэй лала лэй

    Овешкин вернулся в Вашингтон к тебе поближе, ты рад?

    18.02.2026

  • ГлaвПaтриoт

    Паста исправился, 2-1!)

    18.02.2026

  • fonkom

    1-2))

    18.02.2026

  • Хоп хэй лала лэй

    Овешкин с отдыха вернулся в Вашингтон, поглядим скоро как он ползает до офиса или наоборот преобразился и как пуля летает по площадке

    18.02.2026

  • ГлaвПaтриoт

    1-1!

    18.02.2026

  • ГлaвПaтриoт

    Капец как Паста облажался(

    18.02.2026

  • PvsZ

    Гол Гусева - одна из самых невероятных шайб в хоккее, по сути. В финале ОИ, в меньшинстве, с пустыми воротами, одной рукой, бабочкой над плечом вратаря... нарочно не придумаешь)

    18.02.2026

  • N.A.F.1974

    Немногочисленые хокисты Кэпс пока в деле.Отрадно.А Фехервари молодец.Как и вся команда.

    18.02.2026

  • True Timati

    Как тень

    18.02.2026

  • PvsZ

    По игре, безНХЛьная сборная-2018, точно была наголову сильнее.

    18.02.2026

  • PvsZ

    Дальше, скорей всего, США. И там уже не до шуток.

    18.02.2026

  • N.A.F.1974

    Не смотрел.Одобряю.А Штуцле как?

    18.02.2026

  • вадюха антропов ибанько

    Помнится Россия Канаде влетела 7:3 вроде. Канада тоже играла 1/8, а наши были отдохнувшие)))

    18.02.2026

  • Электросталец

    Драззик, домой, а а как было в 2018...

    18.02.2026

  • Конрад Михельсон

    Словаки молодцы!

    18.02.2026

  • Kirill Boglovsky

    Штайгера, Медикуса и иде с ними. Но Кюнхакль был главной глыбой!

    18.02.2026

  • Kirill Boglovsky

    да, были фрицы в наше время ) даже Драйзайтль уже не тот )

    18.02.2026

  • Kirill Boglovsky

    Аппетит пришёл во время еды. Но это ожидаемая победа, а вот теперь словакам будут нужны подвиги )

    18.02.2026

  • объективный Артём =)

    Тьфу ты. Лошары немцы. Но на след. ОИ если сильнейшие приедут, шансов будет больше. Молодые заматереют, может ещё кто появится. Пока так. Дальше тогда за словаков топить буду, но скорее всего не долго)

    18.02.2026

  • bussel61

    Я по старой памяти. В годы моей службы в ЦГВ мы так друг друга называли.))

    18.02.2026

  • андр

    Молодцы, надавали по сусалам!

    18.02.2026

  • maxcds

    Союзники. Братушки пока не сменили свою антинародную власть, но знаю к Шипке ходят.

    18.02.2026

  • Сергей

    Не жаль. И это прекрасно!

    18.02.2026

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Овечкинофила сразу видно , издалека

    18.02.2026

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Если только в качестве помощника тренера, чтобы вовремя кричал: "..., а Вас я попрошу остаться!"

    18.02.2026

  • Alexander

    Словаки молодцы, без вопросов. Но... Как-то и соперники у них были... Да, несобравшихся финнов(это их проблемы, безусловно) обыграли. Италию и Германию понятное дело, нужно обыгрывать в любое время дня и ночи. Хотелось бы победы увидеть над более грозным соперником

    18.02.2026

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Значит, это не настоящий Мюллер ))

    18.02.2026

  • Гмитрий Дуберниев

    Группенфюрера?

    18.02.2026

  • AZ

    Так у них там и Мюллер был, не помогло)))

    18.02.2026

  • no name

    Браво, Словакия!

    18.02.2026

  • Andrew_BD

    вот похоже на то. не вникал в особенности регламента, но вырисовывается так, вроде бы. а Канаде, значит, играть либо с финнами, либо со швейцарцами, получается. опять же, если в тех двух матчах без сенсаций.

    18.02.2026

  • ГлaвПaтриoт

    Тоже ждал на самом деле, в целом Германия слабо выступила..

    18.02.2026

  • Stranger in the Night

    Полный Драйзайтль!! и Аллес капут!)

    18.02.2026

  • Saiga-спринтер

    Если без сенсации в матче Канада - Чехия и США - Швеция, то будет в 1/2 финала матч США - Словакия.

    18.02.2026

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Без Мюллера им всё равно ничего не светит.

    18.02.2026

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Гиммлер в призёрах . И это прекрасно !

    18.02.2026

  • True Timati

    Там сетки никакой нет. В полуфинале пары согласно рейтингу. Поэтому канадцы с американцами ну никак не пересекутся до финала

    18.02.2026

  • Saiga-спринтер

    Жаль, но борьбы за исход матча не получилось. Думал германцы шибче упрутся, но .. увы. Вот что творит животворящая, нужная и с нужным счетом, победа словаков над финнами в группе "В". Сетка олимпийки прямиком в полуфинал Олимпиады вывела сборную Словакии. А другим нужно шибко горбатиться, что там оказаться.

    18.02.2026

  • True Timati

    С одной стороны прикольно, чтобы не получилось как в 2006 году, когда шведы специально проиграли словакам в последнем матче в группе, чтобы обеспечить себе более легкую сетку (в итоге выиграли Олимпиаду). С другой стороны оставили без работы Зислисов и Хайрулиных, любящих прикидывать шансы команд )))

    18.02.2026

  • Ron85

    у словаков лёгкая сетка, потому они так радовались после Швеции.

    18.02.2026

  • Артемон Доберманов

    Красавчики

    18.02.2026

  • Andrew_BD

    да уж. спасибо

    18.02.2026

  • Ron85

    на финов в полуфинале.

    18.02.2026

  • Гмитрий Дуберниев

    Филе Данке!

    18.02.2026

  • ГлaвПaтриoт

    Игроков из КХЛ всего вроде три) или ты чешскую и шведскую лиги тоже к КХЛ приписал?)

    18.02.2026

  • True Timati

    На кого угодно, кроме Канады. Пока не сыграют США-Швеция и Суоми с банкирами, тут вообще все запутанно

    18.02.2026

  • True Timati

    Первым будешь. Попрошу за тобой не занимать )))

    18.02.2026

  • Andrew_BD

    Напомните, на кого словаки могут выйти, согласно рейтингу?

    18.02.2026

  • хурма(сельдерей)

    молодцы!!!

    18.02.2026

  • True Timati

    Кстати в звене с Малычем он тогда и забросил единственную шайбу на турнире Словении.

    18.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    Да тоже все их игры смотрел и тоже ждал большего. Видимо, пик этой команды уже пройден. Но тут мало того, что лидеры словаков моложе, так они были ещё и свежее. Естественно, лишний день отдыха на таком скоротечном турнире — это дополнительное преимущество.

    18.02.2026

  • AZ

    Бернндом второго Трунтчку зовут.))). И еще партнер Кисслинга по обороне Андреас Нидербергер)))

    18.02.2026

  • Andrew_BD

    Не могу не отметить первое очко Марти на ОИ)

    18.02.2026

  • ГлaвПaтриoт

    Это к вопросу, а точнее ответ на вопрос "зачем командам побеждать в группе если все команды выходят в ПО"

    18.02.2026

  • Evgen

    Кравцы словаки!

    18.02.2026

  • True Timati

    Да не. Я просто ожидал, что Драз в окужении Зайдера и Штюцле сможет себя проявить настоящим лидером. Но это вам не Бушар с Макдэвидом )))

    18.02.2026

  • ГлaвПaтриoт

    Я не сказал, что эта сборная мастеровитая // Это из поста Сергея)

    18.02.2026

  • Andrew_BD

    вот как важен предварительный раунд! :))

    18.02.2026

  • True Timati

    Я не видел этих шаснов ни в одном матче Германии. Даже в первом против Дании. Вот сразу как-то не впечатлила Германия. Хотя я тоже ждал от нее большего

    18.02.2026

  • True Timati

    Он и так случился по факту. Просто все так обрадовались золоту, что никто не заметил спущенных штанов Знарка ))

    18.02.2026

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    В Турине четвертьфинал был . А потом 2 поражения

    18.02.2026

  • ГлaвПaтриoт

    Этот гол и победа перечёркивается двумя дальнейшими встречами со счётом 0-7 и деревянной медалью.

    18.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    Ну шансов у гансов точно было бы больше. И счёта такого бы не было.

    18.02.2026

  • True Timati

    То есть Словакия проиграла бы, например, завтра немцам, если бы те отдохнули. Так?

    18.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    Ну сетка, конечно, адская. У фрицев меньше суток прошло с предыдущего матча, как вяленые играли. Походу, и остальным участникам вчерашней 1/8 сегодня мало что светит...

    18.02.2026

  • ГлaвПaтриoт

    Ну по поводу "лезть из кожи" написал Юрию и согласен с тобой. А жаль потому что нет возможности в одного, ладно в двоих, тащить такую сборную. Прям как Копик в Словении. Да ладно, техничный парень, сча начнёте как Смока))

    18.02.2026

  • True Timati

    Тут, конечно, не про Овечкина обсуждения, но его ноль очков в матчах плей-офф Олимпиад после Турина более, чем красноречивы

    18.02.2026

  • За спорт!

    Их с Малычем не надо было ставить, они и Билу об этом говорили.

    18.02.2026

  • Гмитрий Дуберниев

    Про Хегена забыл, а второго Трунчку не помню как зовут и в тырнете не нашёл упоминания о нём..

    18.02.2026

  • Алексей Х

    А за победный гол в Турине канадцам почему не предьявляешь?? Опять напоминать составы? Ах да, это другое))

    18.02.2026

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Макдэвид отомстит за Драйзайтля .

    18.02.2026

  • Adiоs Amigos R

    Ты сглазил Драйзайтля.:face_with_monocle:

    18.02.2026

  • True Timati

    Стоп! Я не сказал, что эта сборная мастеровитая. Я сказал, что была Команда, где все бились и не ждали чудес от Слафковски (как немцы от Драза). Закрыли первое звено? Не беда - вот вам Окуляр и его 1+1.

    18.02.2026

  • Apei

    у дразайтля просто ещё плэй-офф впереди, если его, конечно, Панарин не остановит

    18.02.2026

  • ГлaвПaтриoт

    Напомню, что Овечкину я предъявляю не проигрыш Канаде в Ванкувере, а финнам в Сочи. Опять напоминать составы? Овечкин при своей публике должен был сломаться, но забить, тем паче что моменты ему создавали под бросок.

    18.02.2026

  • Apei

    уже давно не молодая, пик пройден

    18.02.2026

  • AZ

    Трунтчки там аж два было! Еще из лидеров Дитера Хегена забыл. И папашу Леона Петю)))

    18.02.2026

  • Пан Юзеф

    Не фанат ни тех, ни других, но от немцев на этих Играх ждал большего.

    18.02.2026

  • True Timati

    Жаль? Что такого сделал Драз, чтобы его жалеть? Я понимаю, если бы он лез из кожи вон, чтобы спасти сборную. Я понимаю, если бы он был на голову сильнее партнеров и ему тупо не с кем было отыграться. Тут скорее очередной комплимент Макдэвиду, что сумел его так прокачать

    18.02.2026

  • ГлaвПaтриoт

    "выложился полностью" ставлю тоже под сомнение) не заметил чтоб прям жилы рвал, но и понять можно, когда три подряд залетает при таком попустительстве в защите и нужно отыграть четыре. Куда уж там) в остальном согласен

    18.02.2026

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    голубой тут только один - это ты

    18.02.2026

  • Алексей Х

    А будь на месте Драйза Овечкин, вы бы совсем другое тут щебетали, голубки))

    18.02.2026

  • Apei

    на этом всё. дальше не прыгнуть

    18.02.2026

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Драйзайтль тащил как мог команду . Выложился полностью , но уровень его партнёров не позволило быть выше команде

    18.02.2026

  • ГлaвПaтриoт

    Да ладно, сегодня словаки выиграли по делу, но это всё же Германия. Напомню что шведам, которые тоже не в своей тарелке, проиграли в одну калитку, да и с Италией 3-2. Если выиграют в полуфинале то тогда можно признать команду мастеровитой, как тут выше пишут))

    18.02.2026

  • Гмитрий Дуберниев

    Без своих лидеров Эрика Кюнхакля, Герда Трунтчки, Удо Кисслинга немецко-фашистская сборная выглядела очень бледно. Их молодая звезда Леонид Драйзайтлин ещё не готов быть настоящим лидером арийской сборной.

    18.02.2026

  • Алексей Х

    Сборная словаков КХЛ, разбавленная игроками из НХЛ, уверенно вышла в полуфинал ОИ! Было уже?)

    18.02.2026

  • bussel61

    Молодцы, братушки!!

    18.02.2026

  • Apei

    против нас немцы лучше играли. вот что значит бык ту бык

    18.02.2026

  • zg

    Где та могучая Германия,обыгранная нами в финале?!Словаков,особенно "наших",с победой!)

    18.02.2026

  • AZ

    Молодцы сооваки! Хотя это вполне ожидаемо. Это еще раз подтверждает, от какого позорища уберегли наш хоккей в 2018 Гусев и Капризов)))

    18.02.2026

  • Apei

    ожидаемо, чтобы там не лепетал еронко

    18.02.2026

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Жаль конечно . Немцы свой шанс упустили в 2018 . С игроками из НХЛ на олимпиаде немцам ловить нечего .

    18.02.2026

  • За спорт!

    Словакия хоккейная страна, эт вам не французы.

    18.02.2026

  • ГлaвПaтриoт

    В чём безвольность Драйза? Что помимо прочего не забил 4 гола что-ли? Не раз выдавал хороший пас под бросок партнеру, это при том, что словакам по сути нужно было закрыть двух игроков, уровень Германии пока таков.

    18.02.2026

  • Джон....Сильвер

    Молодцы, словаки!

    18.02.2026

  • Сергей

    Отличный результат. Словакия показала себя как организованная, дисциплинированная и мастеровитая команда. Заслуженно вышли в полуфинал Олимпиады. Немцы полностью разочаровали. Драз был просто жалок. Неужели это звезда НХЛ ?? Или "Драз без Мака - деньги на ветер? "

    18.02.2026

  • ГлaвПaтриoт

    Жаль Драйза, но всё по делу. Убедительная победа словаков

    18.02.2026

  • Алексей Х

    Гейм, сет и матч!) Как-то уж очень безвольно Драйз (понятно, что худший всегда) и компания уступили. Поздравления словакам, просто красавцы!

    18.02.2026

  • True Timati

    Легенда Сан-Хосэ Регенда обеспечил победу сборной Словакии. Немцы закрыли первое звено, зато все остальные отработали по полной. Германию просто возили мордасами об айс. И выделить некого даже. Драйзатль? Самый результативный немецкий игрок? Это тот, кто имеет 1000+ очков в карьере? Обладатель Арта, Харта и Теда? Санчо Пансо Донкихота Макдэвида? Не. Не видел. Видел только стонущего, спорящего с судьями какого-то игрока с литерой C. Но не Драйзатля. А у словаков была Команда! Показателен гол в пустые, где и Слафковски и Ружичка дали забросить Татару. За такую Словакию точно хочется болеть!

    18.02.2026

    • Сушинский — о вылете Италии с Олимпиады: «Делать вино с сыром у них получается лучше»

    Хоккей Финляндия — Швейцария: онлайн-трансляция матча Олимпийских игр-2026

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости