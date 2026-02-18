Сушинский — о вылете Италии с Олимпиады: «Делать вино с сыром у них получается лучше»

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский в комментарии для «СЭ» высказался о выступлении сборной Италии в хоккейном турнире на Олимпиаде в Милане.

«Ничего удивительного в уровне итальянского хоккея нет. Зато вино хорошее у них с сыром. Пусть и продолжают этим заниматься, у них это лучше получается. Олимпиада им не поможет в развитии хоккея. Так быстро это не происходит», — сказал Сушинский «СЭ».

Сборная Италии проиграла Швейцарии (0:3) в матче квалификационного раунда олимпийского хоккейного турнира Олимпиады-2026.

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