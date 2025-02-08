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ОИ Милан Кортина 2026

8 февраля 2025, 18:26

Ягудин: «Если есть возможность выступления даже в нейтральном статусе, надо за нее хвататься»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Алексей Ягудин.
Фото пресс-служба FONBET

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился с «СЭ» мнением об участии российских фигуристов в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Надо побывать в шкуре спортсмена, чтобы потом уже комментировать ту или иную ситуацию. Я всегда ратовал за то, что это (нейтральный статус — прим. «СЭ») не важно. Если условная Аня Щербакова на льду, все знают, что она — спортсменка, представляющая Россию. Спортивное сообщество прекрасно знает, кто откуда. Если есть возможность выступления даже в нейтральном статусе, надо за нее хвататься и пытаться поехать и победить. К сожалению, спортивная жизнь очень быстро заканчивается», — сказал Ягудин «СЭ» во время 11-го благотворительного дня на ВДНХ, который проходит при поддержке программы ДоброFON.

Ранее ISU объявил о допуске российских фигуристов и конькобежцев к отбору на Олимпиаду в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

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Алексей Ягудин
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