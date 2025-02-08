Ягудин: «Если есть возможность выступления даже в нейтральном статусе, надо за нее хвататься»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился с «СЭ» мнением об участии российских фигуристов в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Надо побывать в шкуре спортсмена, чтобы потом уже комментировать ту или иную ситуацию. Я всегда ратовал за то, что это (нейтральный статус — прим. «СЭ») не важно. Если условная Аня Щербакова на льду, все знают, что она — спортсменка, представляющая Россию. Спортивное сообщество прекрасно знает, кто откуда. Если есть возможность выступления даже в нейтральном статусе, надо за нее хвататься и пытаться поехать и победить. К сожалению, спортивная жизнь очень быстро заканчивается», — сказал Ягудин «СЭ» во время 11-го благотворительного дня на ВДНХ, который проходит при поддержке программы ДоброFON.

Ранее ISU объявил о допуске российских фигуристов и конькобежцев к отбору на Олимпиаду в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.