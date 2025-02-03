Фигуристы-парники Хабибуллина и Княжук заявили о своих олимпийских амбициях

Российская спортивная пара Наталья Хабибуллина и Илья Княжук вместе со своим тренером Ниной Мозер в интервью «СЭ» прокомментировали мнение о том, что они — реальные претенденты на поездку на Олимпиаду, с учетом всей сложности и многофакторности критериев отбора.

— Олимпиада уже через год. Хочется на нее попасть? — вопрос восходящим звездам парного катания.

Хабибуллина: — Конечно, хочется. Любому спортсмену хочется на нее попасть.

Княжук: — Мы не можем даже оценить реально наши шансы в нынешних условиях. Мы с Наташей катаемся и занимаемся своим делом.

Мозер: — Этот вопрос актуален, когда есть четкая система допуска. Сейчас Олимпиада — это мечта. У всех: фигуристов, тренеров, федерации. Конечно, хочется видеть вершину спорта высших достижений, а это практически во всех видах спорта — Олимпиада. Как бы ни пытались проводить другие альтернативные соревнования, это здорово для практики, но Олимпиада — совсем другой уровень, другое ощущение.

Есть намеки на то, что этот вопрос может быть решен, но окончательного ответа же нет. Допустит ли МОК, кого допустит? Неизвестно. Тешить себя иллюзиями сейчас неправильно. Если тебе доверят представлять страну, то надо будет просто сделать свою работу.

— А процесс идет? Вы заявки какие-нибудь заполняли?

Мозер: — Мы на катке тренируемся. Где что заполняется — мы не в курсе. Есть федерация, которая занимается этим вопросом.