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Сегодня, 05:36

Тарасова: «ФФККР решит, кого отправить на квалификацию Олимпиады-2026»

Сергей Разин
корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, кого нужно отправить на квалификационный турнир Олимпиады 2026 года.

«Должны ли чемпионы России получить квоту на квалификацию Олимпиады? Решение примет ФФККР, это мое мнение», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

20 декабря ISU допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе. Олимпиада в Милане пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Источник: ВсеПроСпорт
Татьяна Тарасова
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