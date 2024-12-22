Тарасова: «ФФККР решит, кого отправить на квалификацию Олимпиады-2026»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, кого нужно отправить на квалификационный турнир Олимпиады 2026 года.

«Должны ли чемпионы России получить квоту на квалификацию Олимпиады? Решение примет ФФККР, это мое мнение», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

20 декабря ISU допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе. Олимпиада в Милане пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.