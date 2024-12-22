Дюамель назвала допуск российских фигуристов до олимпийской квалификации справедливым решением

Олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Меган Дюамель прокомментировала решение ISU допустить россиян до квалификации на Олимпийские игры-2026.

«Я ознакомилась со всеми критериями и правилами допуска — и вижу, что это в какой-то степени справедливое решение. Я не уверена в том, какие именно спортсмены смогут пройти квалификацию, учитывая все критерии допуска. Но меня это устраивает. Однако ISU своими правилами допуска затруднил российским спортсменам участие в соревнованиях», — цитирует канадку «ВсеПроСпорт».

Ранее международная федерация объявила о допуске российских фигуристов и конькобежцев при условии получения нейтрального статуса. Также в каждом виде программы фигурного катания смогут выступить только один спортсмен или пара.

Россияне были отстранены от участия в соревнованиях ISU с 2022 года.