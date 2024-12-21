Мамиашвили о допуске фигуристов: «Появляется осознание, что все теряют от санкции к России»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал допуск российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов до участия в квалификации Олимпийских игр 2026 года.

«Не случайно министром и главой ОКР была объявлена однозначно международная повестка. Это значит, что руководители федераций обязаны находить компромиссы, доказывать абсурдность наложенных на нас ограничений. Надо отойти от громогласных заявлений, которые только отдаляют нас и ни к чему не приводить.

Необходимо использовать человеческие и рабочие отношения, которые во многих видах спорта формировались годами. Появляется осознание, что такие санкции снижают уровень конкуренции, все от этого только теряют. Было беспрецедентное давление, МОК, к сожалению, пошел по необдуманному пути. Вселяет надежду то, что людей созидательных намного больше, но агрессивному меньшинству в отдельные моменты удается навязывать свою позицию. Мы видим, что это меняется», — приводит слова Мамиашвили «ВсеПроСпорт».