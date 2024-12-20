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Милан-2026

Сегодня, 12:18

ISU допустил россиян к участию в квалификации Олимпиады-2026 в нейтральном статусе

Сергей Разин
корреспондент
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Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на релиз организации.

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

Олимпийские игры пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.

Танцевальные пары Александра Степанова/Иван Букин и&nbsp;Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. «Такого не было давно». Новый виток интриги в битве российских фигуристов за сборную

Источник: ТАСС
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