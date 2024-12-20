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ISU запретил российские флаги в месте проведения олимпийской квалификации

Алина Савинова
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Совет Международного союза конькобежцев (ISU) назвал условия для участия российских и белорусских спортсменов в квалификации Олимпийских игр.

В пятницу, 20 декабря, стало известно, что ISU допустил россиян и белорусов к олимпийской квалификации в нейтральном статусе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на релиз организации, на месте проведения отборочных соревнований представителям России и Белоруссии запрещено использование национального флага и гимна. Также под запретом любая другая демонстрация эмблем, цветов и аббревиатур двух стран.

Кроме того, спортсмены и вспомогательный персонал не будут участвовать в пресс-конференциях, говорить в микст-зоне и давать любые интервью СМИ во время соревнований. Отмечается, что за нарушение условий они могут быть дисквалифицированы.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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