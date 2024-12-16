Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

Милан-2026

Сегодня, 17:55

Отборочный турнир фигуристов на Олимпиаду-2026 пройдет в Пекине в сентябре 2025-го

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры 2026 года пройдет в Пекине с 17 по 21 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

9 декабря стало известно, что ISU планирует допустить российских и белорусских фигуристов и конькобежцев к участию в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

Александра Трунова, Анна Щербакова, Каори Сакамото. Наши фигуристы на Олимпиаде — иллюзия. Россию возвращать пока не собираются

В сентябре совет ISU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Российские и белорусские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не выступают в соревнованиях ISU с марта 2022 года.

Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Фигурное катание
Олимпиада
Читайте также
Премьер-министра Киргизии отправили в отставку
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Нападающий «Рапида» Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Биография Мирона Лифинцева: российская сенсация на чемпионате мира
Россиянам напомнили о трех выходных перед новогодними праздниками
Популярное видео
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Журова обратилась к World Aquatics после запрета публиковать результаты российских пловцов
Некоторые тренеры сборной России по спортивной гимнастике отказались подавать заявки на нейтральный статус
«От России отказывать не пришлось». Гимнасты заполнили анкеты на нейтральный статус
Винер: «Большинство наших гимнасток согласились получить нейтральный статус»
Вопрос допуска российских гимнастов до международных турниров решится в течение двух месяцев
Уитни заявил, что результаты на Олимпиаде-2026 будут нелегитимными без российских хоккеистов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ковтун: «Если возвращение случится, многие фигуристы дождутся и поедут на Олимпиаду»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости