Произвольная программа мужчин на Олимпиаде-2026 — онлайн-таблица результатов: какие места у Гуменника, Малинина и других лидеров
В пятницу, 13 февраля, определился победитель Олимпийских игр 2026 года в мужском одиночном катании. Золото выиграл Михаил Шайдоров из Казахстана.
Фигурное катание
Милан (Италия)
Зимние Олимпийские игры — 2026
Одиночное катание
Итог
1. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 291,58
2. Юма Кагияма (Япония) — 280,06
3. Сун Сато (Япония) — 274,90
4. Ча Чун Хван (Корея) — 273,92
5. Стефен Гоголев (Канада) — 273,78
6. Петр Гуменник (Россия) — 271,21
7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 269,27
8. Илья Малинин (США) — 264,49
9. Даниэль Грассль (Италия) — 263,71
10. Ника Эгадзе (Грузия) — 260,27
11. Кевин Аймоз (Франция) — 259,94
12. Эндрю Торгашев (США) — 259,06
