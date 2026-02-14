14 февраля, 01:00

Произвольная программа мужчин на Олимпиаде-2026 — онлайн-таблица результатов: какие места у Гуменника, Малинина и других лидеров

В пятницу, 13 февраля, определился победитель Олимпийских игр 2026 года в мужском одиночном катании. Золото выиграл Михаил Шайдоров из Казахстана.

Фигурное катание на&nbsp;Олимпийских играх 2026: онлайн трансляция произвольной программы мужчин с&nbsp;Петром Гуменником в&nbsp;пятницу 13&nbsp;февраля.Шайдоров — чемпион!!! Гуменник выше Малинина. Онлайн-трансляция произвольной программы на Олимпиаде-2026

Фигурное катание

Милан (Италия)

Зимние Олимпийские игры — 2026

Одиночное катание

Итог

1. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 291,58

2. Юма Кагияма (Япония) — 280,06

3. Сун Сато (Япония) — 274,90

4. Ча Чун Хван (Корея) — 273,92

5. Стефен Гоголев (Канада) — 273,78

6. Петр Гуменник (Россия) — 271,21

7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 269,27

8. Илья Малинин (США) — 264,49

9. Даниэль Грассль (Италия) — 263,71

10. Ника Эгадзе (Грузия) — 260,27

11. Кевин Аймоз (Франция) — 259,94

12. Эндрю Торгашев (США) — 259,06

