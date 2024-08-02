Ольга Морозова назвала секрет успеха Шнайдер и Андреевой на Олимпиаде

Чемпионка Ролан Гаррос-1974 Ольга Морозова рассказала о секрете успеха российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Они действуют с молодым задором. Но какой бы настрой у тебя ни был, без таланта ничего не получится. К счастью, девушки им не обделены. Они уже выступают на самом высоком уровне и входят в топ-25 рейтинга WTA. Вы понимаете, насколько высоко они взлетели? От таких мастеров можно ожидать всего», — приводит слова Морозовой RT.

В четвертьфинальном матче россиянки обыграли олимпийских чемпионок 2020 года Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии со счетом 6:1, 7:5. В полуфинале Олимпиады они встретятся с испанской парой Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.