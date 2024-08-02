Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Теннис

Париж-2024

Сегодня, 09:38

Ольга Морозова назвала секрет успеха Шнайдер и Андреевой на Олимпиаде

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпионка Ролан Гаррос-1974 Ольга Морозова рассказала о секрете успеха российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Они действуют с молодым задором. Но какой бы настрой у тебя ни был, без таланта ничего не получится. К счастью, девушки им не обделены. Они уже выступают на самом высоком уровне и входят в топ-25 рейтинга WTA. Вы понимаете, насколько высоко они взлетели? От таких мастеров можно ожидать всего», — приводит слова Морозовой RT.

В четвертьфинальном матче россиянки обыграли олимпийских чемпионок 2020 года Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии со счетом 6:1, 7:5. В полуфинале Олимпиады они встретятся с испанской парой Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.

Источник: RT
Теннис
Олимпиада
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
1
0
Читайте также
Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады-2024
Байлз стала шестикратной олимпийской чемпионкой
Наш на ваш: как прошел крупнейший обмен заключенными между Россией и Западом
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
В минздраве сообщили о двух погибших детях при взрыве дома в Нижнем Тагиле
Семья осужденного в России американца Фогела обвинила США в двойных стандартах
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович — о травме на Олимпиаде-2024: «Все так же, как и на «Ролан Гаррос»

Надаль обратился к Алькарасу: «Вперед за медалью, ты можешь ее завоевать!»
Новости
RSS RSS
Все новости