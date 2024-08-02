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Париж-2024

Сегодня, 10:09

Надаль обратился к Алькарасу: «Вперед за медалью, ты можешь ее завоевать!»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль пожелал соотечественнику Карлосу Алькарасу завоевать медаль в одиночном разряде на Олимпийских играх в Париже.

Спортсмены вместе выступали в парном турнире на Олимпиаде, но в четвертьфинальном матче уступили американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму (2:6, 4:6).

«Спасибо, Карлос, за эти дни, которые выдались фантастическими во многих отношениях. Я разделил незабываемый опыт с тобой и всей командой. А теперь самое главное: давай, Карлос, — вперед за медалью, ты стал ближе к ней после сегодняшней победы и можешь ее завоевать. Мы все с тобой!» — написал Надаль в своих соцсетях.

В четверг, 1 августа, Алькарас в четвертьфинале Олимпиады-2024 обыграл американца Томми Пола со счетом 6:3, 7:6 (9:7). Его соперником в полуфинале станет канадец Феликс Оже-Альяссим.

Теннис
Олимпиада
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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