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Париж-2024

Сегодня, 23:13

Музетти обыграл Оже-Альяссима и завоевал бронзу Олимпиады в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти победил канадца Феликса Оже-Альяссима в матче за третье место на Олимпиаде-2024 в Париже - 6:4, 1:6, 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 17 минут.

Музетти сделал 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Оже-Альяссима 9 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

Теннис

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Мужчины

Одиночный разряд

Матч за 3-е место

Лоренцо Музетти (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:4, 1:6, 6:3

«Stade Roland Garros»

Теннис
Олимпиада
Феликс Оже-Альяссим
4
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