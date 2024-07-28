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Сегодня, 21:47

Маррей вышел во второй круг Олимпийского турнира в парном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Энди Маррей.
Фото Reuters

Британский теннисист Энди Маррей в паре с соотечественником Дэниелом Эвансом победил японцев Таро Даниэля и Кэя Нисикори в первом круге Олимпийского теннисного турнира в парном разряде — 2:6, 7:6 (7:5), 11:9.

Игра продолжалась 1 час 55 минут.

В следующем круге британцы сыграют с победителями матча Сандер Жилле/Йоран Флиген (Бельгия) — Артур Филс/Уго Умбер (Франция).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Парный разряд

1-й круг

Энди Маррей/Дэниел Эванс (Великобритания) — Таро Даниэль/Кэй Нисикори (Япония) — 2:6, 7:6 (7:5), 11:9.

Олимпиада
Энди Маррей
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