Шевченко проиграл Меншику в первом круге турнира в одиночном разряде на Олимпиаде-2024
Представляющий Казахстан Александр Шевченко проиграл чеху Якубу Меншику в первом круге турнира в одиночном разряде на Олимпийских играх в Париже — 3:6, 4:6.
Матч длился 1 час 7 минут.
Соперником Меншика в следующем круге станет американец Томми Пол.
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Якуб Меншик (Чехия) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:3, 6:4
«Stade Roland Garros».
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