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Регби-7

Париж-2024

Сегодня, 21:38

Регбистка Шестакова поделилась мнением об организационных проблемах Олимпиады-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пятикратная чемпионка Европы по регби-7 Дарья Шестакова, ныне выступающая в составе РК ЦСКА, поделилась впечатлениями от поездки в Париж на Олимпийские игры.

«В Париже логистически не продумали, как люди будут передвигаться. На некоторые улицы болельщики просто не могли попасть. Были закрыты многие станции, приходилось перемещаться только пешком. Такси тоже много куда не пускали. Но, в целом, все прошло нормально, хотя проблемы и были. Думаю, организаторы просто не рассчитали количество людей, которые приедут в Париж. Город принимает за год 3 миллиона туристов, а во время Олимпиады в Париже было 6 миллионов человек. Это огромная нагрузка на инфраструктуру», — приводит слова Шестаковой Metaratings.ru.

Летние Олимпийские игры-2024 проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. В медальном зачете победу одержала сборная США, завоевавшая в общей сложности 126 наград.

Источник: Metaratings.ru
регби
Олимпиада
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