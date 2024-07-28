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Регби-7

Париж-2024

Сегодня, 04:03

Дарет Жером покинул пост главного тренера Франции по регби-7 после победы на Олимпиаде-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции по регби-7 Дарет Жером сообщил, что покидает свой пост после победы команды на Олимпиаде-2024.

«Это был мой последний танец в качестве тренера», — приводит слова Жерома RMC Sport.

Сборная Франции в финале олимпийского турнира обыграла Фиджи (28:7) и впервые в истории завоевала золотые медали на турнире по регби-7.

49-летний Жером возглавлял французскую команду с 2017 года.

регби
Олимпиада
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