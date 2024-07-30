Женские сборные Новой Зеландии и Канады по регби-7 разыграют золотые медали Олимпиады-2024

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Определились финалисты турнира по регби-7 на Олимпийских играх в Париже.

В первом полуфинале женская сборная Новой Зеландии обыграла США со счетом 24:12. Во втором полуфинале сборная Канады победила Австралию — 21:12.

Матч за бронзу США — Австралия пройдет 30 июля в 20.00 мск. Финал Новая Зеландия — Канада — в 20.45 мск

Регби 7

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

1/2 финала

Новая Зеландия — США — 24:12 (7:5)

Канада — Австралия — 21:12 (7:12)

1/2 финала за 5-8-е места

Китай — Великобритания — 19:15 (14:10)

Франция — Ирландия — 19:7 (0:7)

Матч за 9-е место

Япония — Бразилия — 38:7 (19:0)

Матч за 11-е место

ЮАР — Фиджи — 21:15 (14:0)

«Stade de France».