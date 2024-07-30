Женские сборные Новой Зеландии и Канады по регби-7 разыграют золотые медали Олимпиады-2024
Определились финалисты турнира по регби-7 на Олимпийских играх в Париже.
В первом полуфинале женская сборная Новой Зеландии обыграла США со счетом 24:12. Во втором полуфинале сборная Канады победила Австралию — 21:12.
Матч за бронзу США — Австралия пройдет 30 июля в 20.00 мск. Финал Новая Зеландия — Канада — в 20.45 мск
Регби 7
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
1/2 финала
Новая Зеландия — США — 24:12 (7:5)
Канада — Австралия — 21:12 (7:12)
1/2 финала за 5-8-е места
Китай — Великобритания — 19:15 (14:10)
Франция — Ирландия — 19:7 (0:7)
Матч за 9-е место
Япония — Бразилия — 38:7 (19:0)
Матч за 11-е место
ЮАР — Фиджи — 21:15 (14:0)
«Stade de France».
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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