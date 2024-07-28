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Париж-2024

Сегодня, 02:49

Французский регбист Дюпон — о победе на Олимпиаде-2024: «Это сенсация»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Французский регбист Антуан Дюпон назвал победу сборной Франции по регби-7 на Олимпиаде-2024 невероятной.

«Подготовка была очень тяжелой. Наша победа — это сенсация и невероятная награда для всех моих товарищей по команде. Мы действительно заслужили это, но и болельщики тоже, потому что атмосфера была невероятной», — приводит слова Дюпона Sky Sports.

Сборная Франции в финале олимпийского турнира обыграла Фиджи (28:7) и впервые в истории завоевала золотые медали на турнире по регби-7.

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Сборная Франции по регби-7 выиграла золото Олимпиады-2024

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