Французский регбист Дюпон — о победе на Олимпиаде-2024: «Это сенсация»

Французский регбист Антуан Дюпон назвал победу сборной Франции по регби-7 на Олимпиаде-2024 невероятной.

«Подготовка была очень тяжелой. Наша победа — это сенсация и невероятная награда для всех моих товарищей по команде. Мы действительно заслужили это, но и болельщики тоже, потому что атмосфера была невероятной», — приводит слова Дюпона Sky Sports.

Сборная Франции в финале олимпийского турнира обыграла Фиджи (28:7) и впервые в истории завоевала золотые медали на турнире по регби-7.