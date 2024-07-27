Сборная Франции по регби-7 выиграла золото Олимпиады-2024

Сборная Франции обыграла Фиджи в финале турнира по регби-7 на Олимпийских играх 2024 года в Париже — 28:7.

Франция впервые в истории выиграла золотые медали на турнире по регби-7. На двух предыдущих Олимпиадах побеждала сборная Фиджи.

Бронзовые медали Олимпиады-2024 выиграли регбисты сборной ЮАР, обыграв Австралию — 26:19.

Регби 7

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Финал

Франция — Фиджи — 28:7 (7:7)

«Stade de France».

Матч за 3-е место

ЮАР — Австралия — 26:19 (5:7)

«Stade de France».