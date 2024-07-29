Женский сборные США и Новая Зеландия сыграют в полуфинале Олимпиады-2024
Женская сборная США обыграла Великобританию в четвертьфинале турнира по регби-7 на Олимпиаде-2024 — 17:7.
В другой паре сборная Новой Зеландии разгромила Китай со счетом 55:5.
США и Новая Зеландия сыграют за выход в финал Олимпиады в Париже.
Регби 7
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
1/4 финала
Великобритания — США — 7:17 (7:5)
Новая Зеландия — Китай — 55:5 (24:5)
«Stade de France».
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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