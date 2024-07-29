Женский сборные США и Новая Зеландия сыграют в полуфинале Олимпиады-2024

Женская сборная США обыграла Великобританию в четвертьфинале турнира по регби-7 на Олимпиаде-2024 — 17:7.

В другой паре сборная Новой Зеландии разгромила Китай со счетом 55:5.

США и Новая Зеландия сыграют за выход в финал Олимпиады в Париже.

Регби 7

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

1/4 финала

Великобритания — США — 7:17 (7:5)

Новая Зеландия — Китай — 55:5 (24:5)

«Stade de France».