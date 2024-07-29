Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Регби-7

Париж-2024

Сегодня, 23:10

Женский сборные США и Новая Зеландия сыграют в полуфинале Олимпиады-2024

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Женская сборная США обыграла Великобританию в четвертьфинале турнира по регби-7 на Олимпиаде-2024 — 17:7.

В другой паре сборная Новой Зеландии разгромила Китай со счетом 55:5.

США и Новая Зеландия сыграют за выход в финал Олимпиады в Париже.

Регби 7

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

1/4 финала

Великобритания — США — 7:17 (7:5)

Новая Зеландия — Китай — 55:5 (24:5)

«Stade de France».

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
регби
Олимпиада
0
Читайте также
Экипаж МКС провел свою Олимпиаду в космосе
Украинка Харлан обняла уроженку России после поединка на Олимпиаде
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дарет Жером покинул пост главного тренера Франции по регби-7 после победы на Олимпиаде-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости