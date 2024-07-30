Женская сборная Новой Зеландии по регби-7 выиграла золото Олимпиады-2024
Женская сборная Новой Зеландии по регби-7 завоевала золото на Олимпийских играх в Париже.
В финале команда обыграла Канаду со счетом 19:12. Бронзу завоевала сборная США, обыграв Австралию со счетом 14:12.
Сборная Новой Зеландии выиграла второе золото Олимпийских игр в истории.
Регби 7
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Финал
Новая Зеландия — Канада — 19:12 (7:12)
Матч за 3-е место
США — Австралия — 14:12 (7:7)
«Stade de France».
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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