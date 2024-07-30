Женская сборная Новой Зеландии по регби-7 выиграла золото Олимпиады-2024

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Женская сборная Новой Зеландии по регби-7 завоевала золото на Олимпийских играх в Париже.

В финале команда обыграла Канаду со счетом 19:12. Бронзу завоевала сборная США, обыграв Австралию со счетом 14:12.

Сборная Новой Зеландии выиграла второе золото Олимпийских игр в истории.

Регби 7

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Финал

Новая Зеландия — Канада — 19:12 (7:12)

Матч за 3-е место

США — Австралия — 14:12 (7:7)

«Stade de France».