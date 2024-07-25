Олимпиада 2024, 25 июля: расписание соревнований и результаты дня
В четверг, 25 июля, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже пройдут первые матчи в турнирах женщин по футболу и гандболу. В регби мужские сборные определят четвертьфиналистов и затем полуфиналистов.
Приводим результаты и расписание событий на Олимпиаде сегодня. Время начала игр и соревнований — московское.
Гандбол. Расписание матчей 25 июля на Олимпиаде
Женщины. Групповой турнир. Словения — Дания — 19:27
Женщины. Групповой турнир. Нидерланды — Ангола — 34:21
Женщины. Групповой турнир. Испания — Бразилия — 18:29
17.00. Женщины. Групповой турнир. Германия — Корея
20.00. Женщины. Групповой турнир. Венгрия — Франция
22.00. Женщины. Групповой турнир. Норвегия — Швеция
Регби-7. Расписание матчей 25 июля на Олимпиаде
Мужчины. Групповой турнир. Самоа — Кения — 26:0
Мужчины. Групповой турнир. Аргентина — Австралия — 14:22
Мужчины. Групповой турнир. США — Уругвай — 33:17
Мужчины. Групповой турнир. Фиджи — Франция — 19:12
Мужчины. Групповой турнир. ЮАР — Япония — 49:5
Мужчины. Групповой турнир. Новая Зеландия — Ирландия — 14:12
22.00. Мужчины. 1/4 финала
22.30. Мужчины. 1/4 финала
23.00. Мужчины. 1/4 финала
23.30. Мужчины. 1/4 финала
Футбол. Расписание матчей 25 июля на Олимпиаде
18.00. Женщины. Групповой турнир. Канада — Новая Зеландия, Испания — Япония
20.00. Женщины. Групповой турнир. Германия — Австралия, Нигерия — Бразилия
22.00. Женщины. Групповой турнир. Франция — Колумбия, США — Замбия
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала.