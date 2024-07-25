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Париж-2024

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Олимпиада 2024, 25 июля: расписание соревнований и результаты дня

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Матч олимпийского турнира между сборными Бразилии и Испании.
Фото Reuters

В четверг, 25 июля, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже пройдут первые матчи в турнирах женщин по футболу и гандболу. В регби мужские сборные определят четвертьфиналистов и затем полуфиналистов.

Приводим результаты и расписание событий на Олимпиаде сегодня. Время начала игр и соревнований — московское.

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

Гандбол. Расписание матчей 25 июля на Олимпиаде

Женщины. Групповой турнир. Словения — Дания — 19:27

Женщины. Групповой турнир. Нидерланды — Ангола — 34:21

Женщины. Групповой турнир. Испания — Бразилия — 18:29

17.00. Женщины. Групповой турнир. Германия — Корея

20.00. Женщины. Групповой турнир. Венгрия — Франция

22.00. Женщины. Групповой турнир. Норвегия — Швеция

Сборные Франции и&nbsp;Норвегии&nbsp;&mdash; фавориты предстоящего гандбольного турнира на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Франция и Норвегия без России распишут Олимпиаду в гандболе на двоих. Расклады Парижа-2024

Регби-7. Расписание матчей 25 июля на Олимпиаде

Мужчины. Групповой турнир. Самоа — Кения — 26:0

Мужчины. Групповой турнир. Аргентина — Австралия — 14:22

Мужчины. Групповой турнир. США — Уругвай — 33:17

Мужчины. Групповой турнир. Фиджи — Франция — 19:12

Мужчины. Групповой турнир. ЮАР — Япония — 49:5

Мужчины. Групповой турнир. Новая Зеландия — Ирландия — 14:12

22.00. Мужчины. 1/4 финала

22.30. Мужчины. 1/4 финала

23.00. Мужчины. 1/4 финала

23.30. Мужчины. 1/4 финала

Сборная Франции усилилась Антуаном Дюпоном из&nbsp;классического регби. Франция усилилась регбийным Месси, чтобы остановить Фиджи. Этого достаточно для победы на Олимпиаде?

Футбол. Расписание матчей 25 июля на Олимпиаде

18.00. Женщины. Групповой турнир. Канада — Новая Зеландия, Испания — Япония

20.00. Женщины. Групповой турнир. Германия — Австралия, Нигерия — Бразилия

22.00. Женщины. Групповой турнир. Франция — Колумбия, США — Замбия

Трансляция Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. Где смотреть Олимпиаду-2024 в Париже: все варианты и основные соревнования Игр

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала.

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