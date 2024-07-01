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Париж-2024

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Олимпийский чемпион в прыжках с шестом Лавиллени не смог отобраться на Игры в Париже

Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион и бывший рекордсмен мира в прыжках с шестом Рено Лавиллени пропустит Олимпиаду в Париже.

Француз упустил последний шанс пройти квалификацию в воскресенье, 30 июня, в Анже во время чемпионата Франции. Он не смог преодолеть отметку в 5,82 метра.

В 2014 году 37-летний Лавиллени установил рекорд 6,16 метров, побив рекорд Сергея Бубки, установленный 21 февраля 1993 года и продержавшийся 21 год.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Рено Лавиллени
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